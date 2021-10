El Buró no ofreció información que esclareciera por qué el cambio en la situación carcelaria del ‘El Licenciado’, tampoco reveló dónde se encuentra o cuándo habría sido liberado, explica NarcoNoticias , una red social especializada en información referente al narcotráfico.

Randilee Giamusso, vocero del BOP, confirmó que Dámaso López ya no se encontraba en prisión. “No puedo encontrar información sobre esta persona”, dijo Giamusso sobre el capo sinaloense que se suponía que pasaría el resto de su vida en una cárcel estadounidense.

Según periodistas estadounidenses, tanto ‘El Licenciado’ como el ‘El Mini Lic’ habrían entrado a formar parte de un programa especial de protección a testigos, aunque esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Bajo este programa, a los narcotraficantes se les exoneraría de cualquier crimen.

En una entrevista con el noticiero mexicano Por la mañana, Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, contó que “Él (El Mini Lic) se entregó dos meses después de que asesinaron a Javier, lo cual significa que este individuo ya tiene cuatro años en una cárcel de Estados Unidos; no sabemos en qué cárcel, no tenemos ninguna evidencia de en qué prisión se encuentra”.

“Yo no quiero perder la esperanza de que este sujeto, en algún momento, sea extraditado a México, sea juzgado y sentenciado por haber ordenado y pagado por el asesinato de Javier”, concluyó Triana, la viuda del periodista mexicano asesinado a manos de “El Mini Lic”.

El arresto de Su Majestad

Las autoridades ya habían emitido una orden de aprehensión en contra de Pereira Monteiro, que cumplieron cuando fue capturada en Gramado, Rio Grande do Sul, por la Policía Civil del estado, informó The Sun. Según la policía, antes de ser arrestada “Su Majestad” estuvo un mes en Rio Grande do Norte y dos meses en Río de Janeiro, allí visitó los lugares turísticos más costosos: Copacabana e Ipanema. Finalmente, la policía puso fin a sus vacaciones cuando fue detenida en Gramado.

Según el portavoz de la Represión de la Acción Criminal Organizada, capturar a ‘Majestade’ resulta importante en la lucha contra las organizaciones criminales porque les envía un claro mensaje. “Su detención es relevante porque trae un gran mensaje, mientras tenemos individuos que disputan violentamente los territorios, el mercado y el narcotráfico, hay estos individuos de alto rango que tienen el poder de mando, que se benefician de estos recursos económicos recaudados con la actividad delictiva”, dijo Márcio Rodrigo Gutiérrez, subdirector general.