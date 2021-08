Lo cual tomó a muchos por sorpresa, ya que no se había registrado una demanda de tal magnitud en la historia de Estados Unidos y que representa una nueva problemática entre las naciones, ya que el gobierno de México está sumamente convencido de que los fabricantes de armas en el país son las que han creado un daño sustancial a dicha nación. Archivado como: México demanda Estados Unidos

De acuerdo con The Associated Press, el gobierno mexicano demandó formalmente, el miércoles a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Estados Unidos, con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México.

México demanda Estados Unidos: Los acusados

Tras presentar el documento oficial que avala la queja que el gobierno mexicano tiene contra muchas de las grandes compañías de fabricación de armas en el país, los medios de comunicación han registrado los nombres que salieron a la luz de los acusados, quienes serán llamados ante la corte que tomó el caso, para presentar sus defensa.

AP ha mencionado hace unas horas que, la singular demanda fue presentada en el tribunal federal de Boston contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Archivado como: México demanda Estados Unidos