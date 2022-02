Rápidamente la gente comentó: “es verdad, hay muchas sensibilidad tóxica en el ambiente”, “Jajjaja me identifico. Hay gente que se crea en su mente cosas que uno no sabe, todo lo que uno sube creen que es para ellos. Falta de madurez y amor propio”, “Ya empachas”, “Verdad que si, uno sube pura bobería porque uno quiere no para nadie”, “Más directa esta indirecta es imposible, no?”, opinaron.

La gente se ríe ¿o piensa que Adamari se está pasando de sarcástica?

Los comentarios en el mensaje para sus exes, aparecieron: “Así se habla”, “Eres sensacional”, “Al que le caiga el guante, que se lo chante!”, “Eso es sabiduría”, “Dilo duro y fuerte hermosa”, “que fuerte!!!”, “Cambiaste demasiado.. pero tu belleza como siempre al natural”, “Lol. Super cómico…la cosa es que lo que es igual no es ventaja y a lo mejor tus Ex dirán lo mismo de ti, porque eres una Ex también”, se puede leer.

Y más personas opinaron: “LOL OUCH!!! Ahí le va a más uno por ahí!”, “Adamari !!! Te cuento yo sinceramente soy educada nunca me meto o hago comentarios ofensivos ! En un post tuyo hace como 3 meses comenté de que la muchacha de Toni era artificial y no se comparaba a ti ! Pero no la insulté y menos la ofendí ! Una mujer que estaba acá parece amiga tuya se metió a mi cuente de FB que yo la tenía abierta y me comentó que yo era horrible, fea, y vieja y que ellas manejaban mercedes y not FORD ! Pero súper mal y triste por quererte y seguirte ! Le comenté a Toni en su página que alguien me estaba atacando solo por seguirte. Te juro fue horrible como en todas mis fotos ! El no me debe nada a mi , no lo conozco personalmente y mucho menos ! Me eliminó y al minuto la mujer que is dating him as well”, publicaron.