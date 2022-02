Contundente mensaje. Tras anunciar de manera oficial su separación y haberse arrepentido, el programa ‘Chisme No Like’ argumenta que el actor cubano, William Levy ya tiene a otra mujer, quien dicho sea de paso es una actriz que trabajó con él, e incluso tras la separación del cubano con su esposa Elizabeth Gutiérrez mandó un contundente mensaje a través de redes sociales.

Tras esto, ninguno de los dos dio declaración alguna sobre este rompimiento, sin embargo, a través de varios portales, entre ellos el programa ‘Chisme No Like’ dio a conocer que en realidad William Levy ya estaba saliendo con otra mujer cuando aún estaba con su esposa Elizabeth.

Mediante la cuenta de Instagram del programa ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer este ‘curioso’ texto que publicó la supuesta “amante” de William Levy, algo que no pasó desapercibido para nadie, mucho menos para el programa.

Posteriormente a esto, la actriz originaria de España se volvió el centro de atención de muchos, quienes estaban expectantes para que en algún momento saliera a desmentir estos hechos, sin embargo las cosas dieron un giro bastante inesperado cuando solo colocó un mensaje, del cual William Levy no dudó en reaccionar.

“Pero fíjense ustedes que el día 28 de enero está señorita publicó ‘El tiempo de Dios es perfecto’ y el señor William Levy le puso un like aprobando que a lo mejor era pues ese paso que él da, y les podemos decir que hay rumores muy fuertes que Alicia en estos momentos ya se encuentra en Miami disfrutando de las mieles del amor con William”.

“Pero, parece que esta Elizabeth se dio cuenta que no era una amante más, sino que había una relación de amor entre William y Alicia, entonces ella dijo ‘se terminó’. Desde diciembre William abandonó la casa que tenía con Elizabeth, espero que William sí se quede ahí y no le meta los cuernos a ella también porque es muy común”.

“Mira, si la conoce desde el 2019 que hicieron la película ya tienen ahí su tiempito, ya son casi tres años, eso quiere decir que no es una decisión de emoción, sino fue bien pensada”, comentó después de que Javier Ceriani argumentara que ojalá William no la engañe ahora a ella.

¿Elizabeth soportaba todo?

Por otro lado, la revista TvNotas revela una entrevista que le dio una fuente cercana a William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en donde se argumenta que la actriz ya se estaba cansando de todas las infidelidades que el cubano le ha estado haciendo desde hace varios años atrás:

“Eli daba por entendido que William seguía de cab… sabía que las cosas no estaban bien y ya ni le pedía explicaciones”, tras esta separación, y como bien mencionó el programa Chisme No Like las cosas cambiaron cuando se dio a conocer que William había llevado a la actriz Alicia Sanz a vivir a Miami, en donde el reside, provocando la inminente ‘separación’. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ