El mensaje del Arcángel Gabriel es definir los propósitos de vida.

Solicita la presencia del Arcángel Gabriel a través de una oración sencilla, pero poderosa.

La canalizadora de ángeles, Geovana Aispuro, te brinda las herramientas vitales para encontrar la paz que estaba buscando.

Mensaje del Arcángel Gabriel. La terapeuta holística y conductora de Ángeles en tu Mundo, Geovana Aispuro, revela el mensaje del Arcángel Gabriel, uno de los guerreros espirituales catalogados como Hombre de Dios.

En esta oportunidad, el mensaje del Arcángel Gabriel te transporta a reflexionar y meditar cuál es tu propósito de vida para hallar la felicidad, la paz y el amor que todavía no ha tocado tu puerta.

En medio de una naturaleza impresionante y bajo un sol radiante, la vidente Geovana Aispuro resalta la importancia de evocar a Dios, a través de sus fieles mensajeros, para guiar, por los senderos correctos, a las personas.

El mensaje del Arcángel Gabriel es claro y asertivo: “todo aquel está fuera de su propósito de vida está sufriendo por alguna causa, por lo tanto, recupera tu vida a la perfección para seguir avanzando”.

Al respecto, Geovana Aispuro, explica que si la persona está atravesando por dificultades y problemas en su entorno social familiar y amoroso es porque no tiene definido su propósito de vida.

Detalla que el propósito de vida tiene que estar reflejado en algo que te haga feliz, ya que no las personas no vienen al mundo a sufrir.

Antes estas calamidades, Geovana Aispuro recomienda analizar el mensaje del Arcángel Gabriel con esperanza y fe para hallar le verdadero destino.

“Ya es hora de evocar el Arcángel Gabriel, quien es el Héroe de Dios, que te alumbrará el camino verdadero para sincronizar tu vida y así despertar el lado creativo que existe en la persona”, dijo Geovana Aispuro, durante una predicción.

Asimismo, el mensaje del Arcángel Gabriel te da una alerta impresionante: “ya es el momento de cambiar y dirigirte hacia otro lugar”.

Según fuentes documentales el Arcángel Gabriel, es aquel ser espiritual que representa la verdad, la anunciación, y resurrección.

¿Siento la necesidad de evocar al Arcángel Gabriel, pero cómo hacerlo? Una pregunta que se hace millones de personas en el mundo.

La Canalizadora de Ángeles, Geovana Aispuro, detalla que uno de lugares más idóneos para llamar al ángel de la revelación y de la muerte es la naturaleza.

Recuerden que el servidor de Dios se ve representado en un ramo de lirios blancos, que según, la Santa Biblia, es símbolo de pureza, fe y rendición ante la gracia de Dios.

Dijo que, siendo un ángel noble, él está esperando escuchar tu sabia petición.

“La naturaleza es un espacio que te brinda armonía y libertad para expresar tus emociones”, recomendó Geovana Aispuro, en su contacto con los ángeles.

El poder de la oración

La oración es el poder de comunicarse con Dios para dar gracias por las acciones positivas y manifestar una petición desde los más profundo del alma.

Esa es la tarea que deben hacer para solicitar sabiduría y ayuda al Arcángel Gabriel y no sabes cómo realizarla, Geovana Aispuro te da las herramientas necesarias para atraer los mejores propósitos a tu vida y ser feliz, sólo concéntrate y cierra los ojos.

ORACIÓN

Arcángel Gabriel solicito tu presencia por favor.

Abre mis canales creativos para que yo pueda recibir una verdadera inspiración.

Ayuda abrir mi mente para que pueda dar vida a ideas únicas.

Por favor, ayuda para mantener la energía y la motivación para actuar conforme a mi inspiración.

Gracias, que yo sé que así será.

Para la canalizadora de Ángeles es una oración sencilla y que la compartas con personas que están atravesando por eventualidades difíciles en su vida y esta manera encontrara la paz que necesitan.

