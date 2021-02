Se da a conocer uno de los secretos mejor guardados de Melania Trump

¿Cuál es la comida favorita de la ex primera dama de Estados Unidos?

A diferencia de Donald Trump, Melania tiene otros hábitos alimenticios

En una época, si no es que siempre, en la que hay que poner mucha atención a nuestra salud, y sobre todo a nuestra alimentación, se filtra cuál es la comida favorita de Melania Trump, ex primera dama de Estados Unidos, uno de los secretos mejor guardados. A diferencia de Donald Trump, Melania tiene otros hábitos alimenticios.

De acuerdo con información de La Vanguardia, la ex primera dama prefiere los smoothies, mientras que su esposo, como es por muchos sabido, gusta de la Coca Cola.

Además, para Melania Trump un desayuno ideal debe incluir frutas y verduras orgánicas, mezcladas con yogures sin grasas y aliñadas con aceite de oliva, semillas de lino, suplementos de Omega-3 y vitamina D.

En una aparición que tuvo en el programa de la empresaria Martha Stewart, dijo que es muy selectiva en cuanto a verduras se refiere: no come cebollas y las alcachofas no le gustan. Por el contrario, en una ocasión reveló que come siete piezas de fruta al día.

Melania Trump, de vez en cuando, come comida rápida

Cuando se trata de comer comida rápida, Melania Trump no es tan estricta, incluso en 2017, cuando viajó a Texas para reunirse con las víctimas del huracán Harvey, se le vio en un establecimiento de Whataburguer, aunque no se supo que fue lo que pidió.

Pero, ¿cuál es su platillo favorito? En una entrevista para New York Magazine, la esposa de Donald Trump no dudó en decir que es el pollo parmigianino del restaurante Jean Georges, aparte de declararse amante del chocolate y el helado, aunque también los come de vez en cuando.

Por último, Melania Trump comparte con su marido el gusto por el refresco Diet-Coke, aunque no toman las mismas cantidades. Eso si, la ex primera dama prefiere tomarlo en botellas de vidrio.

Archivado como: Melania Trump comida favorita