Exasistente de Melania Trump, reveló más detalles sobre la relación entre la primera dama e Ivanka Trump.

Según Winston, la esposa del presidente se refirió a Ivanka y a su esposo Jared Kushner como “serpientes”.

Reveló que la pareja buscaba contratar a personas que la primera dama quería sumar a su equipo y sobrepasaban su rango.

De acuerdo a Winston Wolkoff, quien fue asesora de la primera durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, Ivanka y Melania Trump tuvieron un altercado tras lo cual la esposa del presidente llamó a Ivanka y a su esposo Jared Kushner como “serpientes”.

Stephanie Winston Wolkoff reveló más detalles sobre la relación entre la primera dama e Ivanka Trump, dando a entender que la antipatía entre ambas es cada vez más intensa.

Según la exasistente, la pareja buscaba contratar a personas que la primera dama quería sumar a su equipo y sobrepasaban su rango y sus límites porque “harían cualquier cosa para conseguir lo que quieran”.

“Melania no vino a DC esa semana, pero Ivanka se quedó y Donald se quedó allí”, dijo Wintson en el último episodio del podcast de The Daily Beast, The New Normal.

“Y de repente, ese es el fin de semana, Donald firma la inmigración, ¿cómo se llama? La prohibición. Sí. Ivanka muestra la película Finding Dory . Ahora, si no pudiera ser más sordo. Los niños estaban siendo separados de sus padres. Y aquí estás proyectando una película en la que nuevamente, este pez trucha está siendo separado de su madre”, agregó.

En este caso, Wolkoff se refería a la controvertida orden ejecutiva que prohibió la entrada de inmigrantes ilegales de siete países de mayoría musulmana, que Trump emitió el 29 de enero de 2017.

Informes anteriores han revelado que la hija de Donald Trump intentó socavar el papel de Melania en la Casa Blanca al considerar el Ala Este para ella y otros miembros de la familia de Trump.

Incluso, se dijo que Ivanka sugirió cambiar el nombre de la “Oficina de la Primera Dama” a “Oficina de la Primera Familia”, según la biografía The Art of Her Deal, que trataba sobre Melania.

Cabe recordar que después de dejar la Casa Blanca, Wolkoff lanzó un libro revelador titulado Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady.