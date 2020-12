Melania Trump se quita la mascarilla rompiendo las reglas del Hospital Infantil que visitó

La primera dama Melania Trump visitó por última vez este martes el hospital infantil en Washington, una tradición de hace más de 70 años

Melania recibió críticas por descuidar a los niños que se encuentran detenidos por autoridades migratorias, pero además, por retirarse la mascarilla durante su visita

De acuerdo con el diario Daily Mail, durante su visita al Hospital Nacional Infantil en Washington, la primera dama Melania Trump se quitó la mascarilla, rompiendo con las políticas del mencionado hospital.

Melania Trump no permitió que la pandemia de coronavirus le impidiera cumplir con una tradición de décadas de las primeras damas: la visita a un hospital infantil de Washington durante las fiestas navideñas, informó The Associated Press.

En esta ocasión, durante la tradicional lectura sólo estuvo acompañada por Riley Whitney, de seis años, y Sophia Martínez, de ocho años.

Sin embargo, de acuerdo con el Daily Mail la primera dama se retiró la mascarilla que impone el hospital como medida para evitar contagios del nuevo coronavirus.

Pese a que la esposa del presidente Donald Trump se encontraba retirada de los dos menores de edad, las políticas del hospital establecen que toda persona que ingrese debe portar mascarilla durante su estancia, indica el Daily Mail.

La primera dama padeció de COVID-19 hace algunos meses, junto a su esposo Donald Trump, lo que incluso la llevó a permanecer algún tiempo fuera de los reflectores.

Sin embargo, de acuerdo con el rotativo los expertos recomiendan portar mascarilla pese a haber resultado positivo a coronavirus previamente.

El texto reseñado menciona que la mayoría de niños internados en el hospital ubicado en Washington están “inmunodeprimidos”, de ahí las estrictas medidas para evitar contagios de coronavirus.