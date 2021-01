Aseguran que ‘doble’ de Melania Trump fue quien le hizo el desplante al expresidente en Florida

Tras abandonar la Casa Blanca, la exprimera dama sigue ‘dando de que hablar’ en redes sociales

Los rumores de un supuesto divorcio tras el final de la presidencia de Trump se ha incrementado tras el ‘desplante’

Aseguran que la ‘doble’ de la exprimera dama Melania Trump fue quien le hizo el desplante al ahora expresidente Donald Trump en Florida tras su reciente salida de la Casa Blanca.

Después de causar furor al abandonar la Casa Blanca vestida de negro como si estuviera de luto, la esposa de Trump volvió a sorprender a los usuarios de redes al bajar del avión presidencial en Florida con un atuendo completamente diferente, reseñó Telemundo.

Melania dejó al presidente ‘parado’

El ‘desplante’ de Melania fue cuando se negó a posar para los medios provocando gran indignación. La esposa de Trump continuó caminando pese a que el exmandatario se detuvo para sonreír y posar frente a los reporteros.

El momento incómodo provocó en que redes los comentarios, críticas y teorías sobre la exprimera dama se intensificaran.

Teoría sobre la ‘doble’ de Melania

Los comentarios ante la actitud de la exprimera dama no se hicieron esperar : “Luce como la doble de Melania, no quiere que la molesten”, “¿Esa es la doble de Melania no?”, “Algo no concuerda”, “La vimos subiéndose al helicóptero con otro vestuario”, fueron algunos de los comentarios en Twitter recogidos por Telemundo.

Comentarios como: “esa es la doble. Melania ya se fue”, llegaron de inmediato a las redes, y es que se suman a una serie teorías previas sobre un supuesto e inminente divorcio tras su salida de la Casa Blanca. Para ver el video dé clic aquí.