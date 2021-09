¿Por qué las farmacias cobran distinto precios por los mismos medicamentos? Barbara de Florida: “Mi doctor me prescribió dos medicamentos para un problema reciente y cuando fui por ellos, el técnico me dijo que podían dármelos por medio de mi seguro y que había un saldo de $65. Y dije OK: tenía mucho dolor y los necesitaba así que no tuve alternativa”. “Cuando llegué a casa, revisé las medicinas en mi aplicación GoodRx y me topé que el precio pudo haber sido $40 menos. Regresé un par de días después con mi receta cuando me sentía mejor y se me regresó la diferencia”. “Mi pregunta: ¿cómo es que la misma farmacia cobra muy distintos precios para los mismos medicamentos? ¿Quién recibió un golpe de $40 de reembolso: ¿la farmacia o el fabricante?

La opinión de Clark del porqué las farmacias cobran precios diferentes para los mismos medicamentos… y qué puedes hacer al respecto

Relacionado

Clark dice: “Probablemente lo que sucedió es que el plan de medicamentos prescritos que tienes fue el que recibió el golpe”. “Hay mucha magia que hay tras bambalinas con los reembolsos para medicamentos recetados y cargos a tu persona, como el asegurado de la compañía, que al final eres timado en cuanto a los beneficios de medicamentos prescritos que tienes por medio de plan de medicamentos prescritos”, dice Clark.

Clark dice que halló que ha sido más barato para él comprar los medicamentos de receta sin el seguro vs. Con el seguro. Para ahorrar dinero en medicamentos de receta, él aconseja usar la aplicación GoodRx junto con sus competidores. “Probablemente con el 80% de las medicinas de receta, serán mucho más baratas con efectivo por medio de estas aplicaciones que si usaras el seguro que tu compañía te asignó”, dice.

¿Tienes una pregunta para Clark? ¡Utiliza este formulario para preguntarle! Y recuerda que puedes escuchar el Podcast de Clark Howard en cualquier momento. Si tienes una pregunta pero no quieres salir al aire, contacta al Clark’s Consumer Action Center para ayuda financiera gratuita.