Mayeli Alonso muestra desgarrador video de su papá en la carroza

Se encuentra triste y enojada por la muerte de su padre

“Me hubiera gustado habernos despedido”, comenta la ex de Lupillo Rivera “Si me preguntan si estoy tranquila al despedirte, no, no lo estoy”. Mayeli Alonso, ex pareja de Lupillo Rivera sorprende en redes sociales al publicar un desgarrador video de su papá en la carroza fúnebre, lanzando un duro mensaje en donde la empresaria afirma que no se siente nada tranquila al saber que su padre se está yendo de esta manera, confesando que está enojada y triste por su partida. Relacionado Roberto Romano, se harta de que Alicia Machado lo meta en ‘problemas de mujeres’ ¿culpa a Kimberly Flores? (VIDEO) ¿Tenía otro hijo? Aparece ‘misterioso video’ nunca antes visto de Jenni Rivera cargando a un bebé (VIDEO) Carlitos Calderón se convierte en papá, pero con su bebé recién nacido en brazos le señalan ‘algo extraño’ (FOTOS) Fue el pasado 5 de septiembre cuando se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Mario Alonso Ibarra, papá de la empresaria y ex esposa del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, quien a pesar de que se desconocen las causas de su muerte, la empresaria sí confesó que habían sido momentos sumamente difíciles para ella. “Siento que mi alma se partió en mil pedazos” Antes de que Mayeli Alonso, ex pareja de Lupillo Rivera publicara su desgarrados video y mensaje en redes sociales, la empresaría a través de sus historias en Instagram compartió este triste momento con sus miles de seguidores, en donde se podía observar el cortejo fúnebre de su padre. Durante este momento, decidió despedirse de su padre con el tema El hombre que más te amó mientras le decía: “Descansa en paz mi padre. El último paseo al hombre más cab… que conozco”. Al mismo tiempo, se escucha el siguiente fragmento de tema musical: “Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo”.

Mayeli la ex de Lupillo Rivera muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Tras varios días después de este lamentable acontecimiento, Mayeli Alonso publicó un desgarrador video en donde se podía ver la carroza que transportaba a su padre, sin embargo, en esta ocasión, la ex esposa del cantante Lupillo Rivera lo acompañó con un duro mensaje, en el que confesaba que se encontraba enojada y triste. En el clip, con duración de casi un minuto, se logra observar la carroza que transportaba a su padre para poder darle santa sepultura, mientras que una vez más, como en los anteriores videos posteados por la empresaria, se lograba escuchar la misma canción, algo que pudo tener un gran significado para ella.

"No estoy tranquila"; Mayeli Alonso muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Acompañando este desgarrador video, en donde se podía ver la carroza de su padre, el señor Mario Alonso Ibarra, Mayeli posteó un duro mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la ex de Lupillo Rivera confesaba que no se encontraba nada tranquila, y que al contrario de eso estaba muy molesta por la muerte de su padre. "Descansa en Paz Papá. Si me preguntas si estoy tranquila al despedirte NO. No estoy, estoy triste y enojada, porque sé que no te quieres ir y dejarnos con este dolor", inicia con su duro mensaje la mamá de los hijos del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso.

No sabe como lidiar con ese dolor: Mayeli Alonso muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Posteriormente a esta tremenda confesión, Mayeli Alonso comentó que ella no sabía qué hacer para lidiar con este dolor, y es que a pesar de que su padre siempre estuvo orgulloso de ella, eso no impide que ella se sienta mal: "Yo no sé qué hacer para quitarme esta tristeza que siento, sé que como hija siempre estuviste orgulloso de mi, pero eso no es suficiente para mí". Ante esto, la ex de Lupillo Rivera, con quien procreó a sus dos hijos; Lupita y L´Rey, declaró que se encontraba sorprendida porque su padre se fue de este mundo tan de repente y sin tener chance de despedirse: "No me esperaba que te fueras así, tan pronto, sin despedirnos. Te quiero mucho".

"Soy lo que soy gracias a ti"; Mayeli Alonso muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Afortunadamente para Mayeli Alonso, la empresaria estadounidense sí tuvo la oportunidad de decirle a su padre lo mucho que lo amaba y lo admiraba y es que a pesar de que no pudo estar en sus últimos momentos de vida, se siente agradecida porque él lo supo todos los días de su vida, e incluso antes de partir de este mundo. "Gracias a Dios siempre te dije lo mucho que te quería y admiraba, soy lo que soy gracias a tu fuerte influencia en mi vida, gracias por hacerme la mujer que soy Mario. Te extrañare mucho mi gordito", finalizó su mensaje para su padre, quien lamentablemente falleció el pasado 5 de septiembre.

Hace un llamado al público; Mayeli Alonso muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Para finalizar, Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, ahora se dirigió a sus miles de seguidores, en donde les pedía que por favor no perdieran la oportunidad de decirles a sus padres lo mucho que los amaban, sin importar los problemas que haya o las circunstancias en los que estén, porque para después puede ser ya tarde: “Quiero que al ver este vídeo, levantes el teléfono o tomes las llaves de tu carro y le digas a tus papás lo mucho que los amas, abrázalos y agradéceles siempre por darte la vida, no importa como sea tu relación con ellos. No esperes a que se llegue este momento para hacerlo, mándales un mensaje y diles lo mucho que los amas. Es el mejor consejo que te daré en toda mi vida”, finalizó su mensaje, el cual acompañó su desgarrador video de la carroza que transportaba a su padre.

Se unen a la pena de la ex de Lupillo Rivera; Mayeli Alonso muestra desgarrdor video de su papá en la carroza Después de esta dolora publicación de parte de Mayeli Alonso para su padre, diversos seguidores se comenzaron a unir a la pena que embargaba a la familia de la empresaria, en donde diversas celebridades, tales como Ana Bárbara, Veneno Sandoval, Adriana Gallardo, Gaby Taméz, Helen Ochoa, entre muchos más, decidieron dejarles bellas palabras en el apartado de los comentarios a la ex de Lupillo Rivera. “Un abrazo profundo, solo el tiempo”, “Un abrazo, y muchas bendiciones”, “Lo siento mucho Mayeli. Descanse en paz tu papá, mucha fuerza”, “Abrazo del tamaño del cielo mi Snappy, ánimo y mucha fuerza, orando por ti y tu familia, te quiero mucho”, “Mi más sentido pésame sólo los que hemos pasado por estos procesos entendemos lo que se siente”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. VIDEO AQUÍ

Que en paz descanse Por otra parte, y justo a los pocos minutos que se dio a conocer esta lamentable muerte, por medio de la cuenta de Instagram de Chamonic, usuarios expresaron sus condolencias para Mayeli Alonso tras la muerte de su padre: "Mucha fortaleza para Mayeli. La pérdida de un padre es lo más doloroso, que Dios que dé pronta resignación". "Que en paz descanse", "Que tristeza tan más grande, Dios con ustedes, familia Alonso", "Dios les dé pronta resignación", "Es muy triste perder uno a su papá cuando en vida fueron hombres fuertes, trabajadores, y los miras indefensos, solo la persona que no ha pasado por eso no sabe el dolor tan intenso".

Su publicación más reciente La exesposa de Lupillo Rivera no se hubiera imaginado que días después de haber subido un par de imágenes de su hermana recibiría una de las noticias más dolorosas de su vida. Aquí, la felicita por "su esfuerzo y dedicación, por eecharle ganas y perder peso". "En verdad, me sorprendió este cambio tan radical, literal se quitó 20 años de encima y me siento muy orgullosa de poder decir que @evolutionfits_ así como a ella le ayudó a lograr su objetivo, le ha ayudado a muchas personas a cambiar su vida de una manera positiva y saludable".