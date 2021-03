Hasta el día de hoy, la instantánea publicada por la ex pareja del cantante, ha obtenido una increíble cantidad de reacciones y comentarios de parte de los seguidores que cada día la admiran más.

En la publicación Alonso lanza una polémica frase: “Lo gorda se quita, lo pend.. no”, puso Mayeli en su fotografía, hasta el momento no se sabe para quién va dirigido lo que escribió.

La ex esposa de Lupillo Rivera, aparece portando un kit deportivo de leggins y top en color negro, junto a una sudadera del mismo color con adornos de estrellas que la hacen ver espectacular frente a la cámara.

Mayeli Alonso la ex esposa del cantante mexicano Lupillo Rivera, aparece en las redes sociales asombrando a sus seguidores, luciendo más guapa y delgada, opacando incluso a la nueva novia de Lupillo, Giselle Soto.

INTERNAUTAS ENCANTADOS

Mayeli Alonso delgada. La publicación de Mayeli Alonso en donde muestra su gran figura, cuenta con más de 56 mil “me gusta” y un total de 1,445 comentarios de los usuarios donde le envían sus elogios.

Incluso la cuenta de Instagram del programa el Gordo y la Flaca, reaccionaron a la imagen de la empresaria dejando un emoji haciéndole saber que luce muy bien.

“Pareciera que te sigue el prejuicio nunca te vas a sentir feliz “, “La más hermosa de todas”, escribieron algunos de los internautas que están encantados con las fotos de Mayeli.

Otros mencionan que quieren mucho a la empresaria: “Eres una Ching… te quiero muchísimo mija , Dios te bendiga siempre”.

“Por que tan agresiva bonita quien te lastimó”, “Hermosa te quiero muchísimo”, “Me acuerdo cuando les dijiste eso en rica y famosa latina !! Eres mi ídola Maye”, “Ups… ¿a alguien le quedo el saco?”, “Jajajajaja primero le di like y después leí y me dio mucha risa pero si es verdad”, “Así o mas claro! Siempre has sido bonita tú”, fueron algunos de los comentarios.