Han salido tantas versiones respecto al gran embrollo que los integrantes del clan Rivera están atravesando, ya escuchamos a Chiquis hablar sobre un posible ratero cercano a su tía Rosie, a Juan comentar de nuevo que no ha tomado ni un peso y que siempre da la cara ante las especulaciones, mientras que la hermana menor de Jenni posteó que ella ya no se va a meter en más polémica para seguir alimentando a los medios.

Mediante sus historias la ex de Lupillo Rivera expresó su apoyo hacía Chiquis

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram perteneciente a Chisme No Like que compartieron una fotografía en la que describen que la ex pareja de Lupillo Rivera reiteró el apoyo hacía los hijos de Jenni Rivera, pues ahora que ella es madre no soporta el gran abuso que el clan está provocando hacía sus sobrinos. De igual modo expresó que no le interesa el que la gente se ponga en su contra por unirse en esta ocasión a Chiquis , cabe mencionar que hace unos días se reveló que no mantienen una buena relación pero pese a eso Mayeli es muy consciente del gran esfuerzo que ha realizado para sus hermanos.

La imagen que circula en el perfil de Chisme No Like fue tomada precisamente de la cuenta oficial de Mayeli en la plataforma de Instagram, esta fue realizada gracias a la sección de preguntas y respuestas que ofrece la app. En la publicación se puede apreciar una fotografía en donde aparece la fallecida cantante junto a su hijo Johnny. En la parte superior está un comentario de un usuario, “Me encantó tu acción para los hijos de Jenny que linda eres hermosa”, luego de eso de inmediato la ex de Lupillo respondió a tan halagador comentario realizado por sus seguidores y manifestó: “Lo sentí como madre, sé que tal vez no lo ocupan ni saber y aunque alguna gente se moleste aquí estoy para ellos”. Archivado como: Mayeli apoya hijos Jenni.