Los hechos ocurrieron en Tijuana, México, cuando la joven vio a su esposo abrazado de otra persona cuando ella acudió para dejarle su comida. Pero lo peor de todo es que no era una otra mujer con el que estaba, sino que era otro hombre quien estaba abrasando cariñosamente a su pareja.

Mujer comida esposo infiel: “Yo pienso que lo agarro desprevenido”

De inmediato los internautas dejaron sus respectivas opiniones sobre esta noticia que está dando de que hablar en redes sociales: “Yo pienso que lo agarro desprevenido cuando le dio el abrazo y se andaba cayendo por eso lo tuvo q sostener con fuerza y fue cuando les tomaron la foto, nada es lo que parece”, dijo un internauta.

“Hay gente que prefiere los abrazos por la espalda, no veo lo dramático del asunto”, “Creo que le estaba dando un infarto y lo abrazó para que no se cayera”, “Señora no piense mal, su marido solo tenía ganas de probar el chorizo de la carnicería y se lo estaba encargando al carnicero solo que en secreto, ósea al oído pues”, fueron algunos comentarios.