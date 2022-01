La exesposa de Lupillo Rivera apoya a Chiquis y a sus hermanos

Mayeli Alonso da su versión sobre lo que dijo la hija de Jenni Rivera

“Yo apoyo a los hijos de Jenni”, dijo la ex de Lupillo Mayeli Alonso apoya Chiquis. Luego de las polémicas declaraciones de la hija de Jenni Rivera, Chiquis en donde menciona que alguien cercano a ellos les ha robado miles de dólares a la empresa de la fallecida cantante. Al parecer los problemas en la familia Rivera no paran y poco a poco hay una separación entre los miembros. A través de las redes sociales la exesposa del famoso cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso expreso su apoyo para Chiquis y afirma que ella le cree en todo a los hijos de la Diva de la Banda. La influencer asegura que si ella estuviera en esa situación, todos los beneficios serían para sus hijos. Mayeli Alonso apoya a Chiquis Cabe recordar que todos estos problemas que están viviendo la familia Rivera comenzó meses atrás, cuando varios miembros incluidos Rosie, Juan, Chiquis y sus hermanos se peleaban por la herencia de Jenni. Desde ese entonces hubo una ruptura entre todos donde hasta el momento no han sabido solucionar. Chiquis Rivera había asegurado desde un video en su perfil de red social, sobre que alguien conocido a Rosie fue el culpable de haberle robado alrededor de 80,00 dólares a la empresa de su madre. Ahora la influencer Mayeli Alonso sale para dar su versión y aclarar que la ex de Lorenzo Méndez tiene todo su apoyo.

La ex de Lupillo, Mayeli Alonso apoya a Chiquis y a sus hermanos Fue durante una transmisión en sus historias de Instagram donde la exesposa de Lupillo Rivera hablara sobre los problemas que viven sus exfamiliares: “Yo apoyo a los hijos de Jenni 100%, los apoyo demasiado, por ella simplemente, porque yo se lo mucho que ella los quería”, comenzó diciendo Mayeli. Además agregó que ella entiendo por lo que están pasando, y dijo que se pone en el lugar de la Diva de la Banda, y siempre hay que dejarle todos a sus hijos y nadie más: “Me pongo en su lugar, que si en algún momento yo falto yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo hice para que ellos lo tengan”.

Mayeli Alonso apoya Chiquis: “Siempre va haber un espacio para los hijos de ella” De igual manera afirmó que si los hijos de Jenni no logran tener la herencia, ella tiene las puertas abiertas de su casa: “Si en algún momento ocupan algo, lo que sea aquí estoy, y si en algún momento ellos pierden su herencia, se la gastan, se la malgastan o no se las dan, pase lo que pase en mi casa tienen un espacio”, menciona Alonso. “Siempre va haber un espacio para los hijos de ella, para todos siempre va a haber un plato de comida, siempre va a haber hasta trabajo. Yo la verdad ahí estoy 100% y no solamente con ellos, sino con los hijos de mis amigas, lo que sea yo estoy ahí, porque Jenni hubiera hecho lo mismo por mis hijos”, continuó diciendo y mostrando su apoyo para Chiquis y sus hermanos.

Mayeli Alonso apoya Chiquis: “S e quiere aprovechar del tema” Incluso en la cuenta de Instagram de Escandalo_o se compartió la grabación de Mayeli Alonso donde demuestra que esta del lado dela cantante Chiquis y que siempre estará para apoyarlos: “#Mayeli Alonso dice que apoya a los hijos de #Jenni Rivera en TODO!!! Que ella ahí está para ellos, para lo que necesiten”, se lee en el post. “Ella es libre de opinar así como nosotros que estamos de metiches dando opiniones”, “Por favor tienen sus paginas porque lo hacen público porque es colgarse de lo que suena ahorita como nadie la pela ya”, “Hay ahora ella también se quiere aprovechar del tema”, fueron algunos comentarios en el post. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“Ahora resulta que apoya a los hijos de Jenni” Muchos internautas afirman que la ex de Lupillo Rivera se quiere aprovechar de este tema para ganar popularidad, mientras que otros si creen en sus palabras y aplauden este noble gesto que tuvo hacía los hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera sobre los problemas de herencia que tienen sus hijos. “Según ella varias veces dijo que no quería saber nada de la Familia Rivera ni para Bien ni para mal. Y ahora que esta este tema sale hablando de los Rivera”, ” ¿No que de los Rivera no quería saber nada? Solo cuando hay drama para que la pelen”, ” Ahora resulta que apoya a los hijos de Jenni, ¿no fue la que dijo pestes de @chiquis?”, continuaron los comentarios.

“Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie” Cabe recordar que por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que su hermana Jacqie asumiera el liderazgo de Jenni Rivera Enterprises, Chiquis Rivera aseguró que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 80,000 dólares de la empresa de su madre. “Rosie dijo: ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, dijo la cantante en lo que parece ser el inicio de una guerra de declaraciones. Archivado como: Mayeli Alonso apoya Chiquis.

La hija de Jenni contó que alguien robó de la empresa de su madre “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”. Chiquis quiso dejar en claro que su tía Rosie “quizás no es una ratera” y que ella “quizás no robó”, pero no fue del todo honesta: “No les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, expresó la hija de Jenni Rivera. Archivado como: Mayeli Alonso apoya Chiquis.

¿Qué pensaría Jenni Rivera al ver este conflicto en su familia? Chiquis comentó que su tía Rosie recibirá 84 mil dólares para dar por terminada la transacción del cambio de poderes legales de la empresa de Jenni Rivera y no 165 mil, además de que quién también está pidiendo dinero es tu tío Juan Rivera. Eso no sería todo. “Y no iba a hablar, porque no quería empezar el año así de esta manera, quería dejar todo este problema en el año pasado, y seguir adelante como lo he hecho, trabajando, ching…, haciendo mis cosas, pero soy hermana y soy hija, y me duele y me molesta”. ¿Y cómo va su relación con su abuela, la señora Rosa? Archivado como: Mayeli Alonso apoya Chiquis.

Chiquis reconoce ser muy apasionada De unos meses a la fecha, llama la atención la ausencia de Chiquis Rivera en los videos de su abuela, la señora Rosa, en su canal de YouTube, tal vez por los conflictos que se viven en la familia y que se agudizaron hace apenas unos meses con la petición de una auditoría en las empresas de Jenni Rivera. “Sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, porque yo soy una persona que soy muy… cuando yo realmente creo en algo, soy firme en eso y soy muy apasionada y lo digo, porque si no me molesta, es lo que estoy haciendo ahorita”. Aseguró que es la primera y última vez que hablará sobre este tema (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Mayeli Alonso apoya Chiquis.

Y quien menos se esperaba, reaccionó a este video… Para muchos, los hermanos Rivera están divididos en dos: por una parte, se encuentran Juan, Rosie y Pedro Rivera Jr, y por el otro, Gustavo y Lupillo, aunque ellos dos se han distinguido por mantenerse al margen de los conflictos que han surgido por el tema de las empresas de Jenni Rivera. Y después de que Chiquis subiera este video, el también llamado Toro del corrido expresó: “Ustedes no están haciendo nada mal… y sí, el legado de tu mamá si es de ustedes… de ustedes nada más… porque ella trabajó para ustedes nada más… ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre!”. Archivado como: Mayeli Alonso apoya Chiquis.