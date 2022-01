“Chiquis quiere ser Chiquis, no que no reconozca el esfuerzo y ayuda de su madre, de lo que sí se quiere desligar es de tanta marginalidad familiar. Jenni se ching… por sus hijos, no para que se le colgaran los padres, hermanos y sobrinos de por vida”, “¿Por qué le dan foco a este tipo sin educación ni escrúpulos? ¿Qué hace? ¿Canta? ¿Baila? ¿Produce? Lo único que hizo fue colgarse de la fama de sus hermanos, Jenni y Lupillo, igual que la otra Carmelita descalza,Rosie”.

Chiquis revela que su tía Rosie “no fue honesta”

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia”, explicó Chiquis, subrayando que de haber tenido la información sobre este hecho, sus hermanos no hubieran firmado el documento de confidencialidad que Rosie les exigió para que dejara la dirección de las empresas, algo que no se aplica a ella por no estar en el testamento y por eso puede alzar la voz.

Sobre la cantidad que piden sus tíos para dejar de administrar los negocios de Jenni Rivera, Chiquis explicó que a Rosie se le darán 84 mil dólares de 165 que pedía y aunque su tío Juan dice se le deben casi 300 mil dólares, ella está en desacuerdo que se le dé dinero porque se le estuvo pagando por su trabajo, y sí tiene que reclamar, debe ser a su tía, porque era quien estaba a cargo de las cuentas y los negocios de su madre, de los cuales sus hermanos nunca recibieron un reporte.