Conoce más sobre “May the 4th be with you”

El 4 de mayo se ha convertido año tras año en una gran fiesta para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo

No le darán el día libre por ser el Día de Star Wars, pero la fecha se ha convertido en la excusa perfecta para organizar eventos, fiestas y reuniones

MAY THE 4TH BE WITH YOU: No hay mejor momento para revelar estas 3 curiosidades sobre la franquicia que precisamente en el Día de Star Wars. Recuerda que este 4 de mayo es el día perfecto para disfrutar y aprovechar de lo que esta legendaria movida del cine nos trae.

El 4 de mayo se ha convertido año tras año en una gran fiesta para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo y aún los que no son fervientes seguidores terminan saludando por la calle con el tan popular: “May the 4th be with you”. Es cierto que no es un día festivo oficial, pero la gente sí que lo disfruta y le saca provecho.

May the 4th Be With You: 3 curiosidades en el Día de Star Wars

No le darán el día libre por ser el Día de Star Wars, pero la fecha se ha convertido en la excusa perfecta para organizar eventos, fiestas y reuniones… eso sí, ambientadas en La Guerra de las Galaxias. Claro, esto podría interesar más bien a las personas que realmente son fanáticas.

Sin embargo, cada vez son más los locales comerciales, bares y restaurantes que se unen a la celebración. Así que abra bien los ojos porque podría encontrar negocios en la ciudad que tengan promociones, descuentos, menús inspirados en las películas, concursos de disfraces o noches de trivia. De hecho, si piensa participar en alguna de estas trivias, las 3 curiosidades a continuación le serán muy útiles.