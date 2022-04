Enfermera casarse condenado muerte: ¿QUÉ PIENSAN DE ELLA?

“Supongo que alguien me ayudará a hacer mi tiempo aquí más fácil. Alguien que tenga sentido del humor y disfrute de la vida”. Una de las amigas de Rebecca dijo a “The Sun” que “siempre estuvo obsesionada con ver documentales de Netflix sobre asesinos en serie en Estados Unidos, pero nadie pensó que se escaparía y se casaría con uno”.

Una vecina de Rebecca en Chipping Norton, Oxfordshire, dijo sobre el tema que ha causado conmoción en la población por que la mujer no se guardó nada para ir a cumplir un sueño con esa persona: “Ella me contó sobre eso, pero realmente no quiero hablar de eso, no es mi familia”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Enfermera casarse condenado muerte