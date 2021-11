FIN DE SEMANA SANGRIENTO. Hombres armados matan a cinco miembros de una familia en la localidad de Apaseo el Grande, en Guanajuato , México, y les dejan una narcomanta. Pero este no fue el único crimen en el estado mexicano, donde también atacaron a balaron una fiesta infantil.

La fiscalía del estado llegó a la escena del crimen para llevar adelante la investigación y señaló que dentro de la vivienda encontraron una pancarta escrita a mano que mencionaba a un grupo de narcotráfico. Precisamente, la zona donde ocurrió el ataque es territorio en disputa de los cárteles del narcotráfico, recordó The Associated Press.

Esta no ha sido la única masacre en Guanajuato el fin de semana, pues también reportaron que en la comunidad de San Francisco de Puerta Grande, en el municipio de Silao, seis personas, entre ellas una menor, murieron luego de que fueran atacadas a balazos y otras cuatro resultaron heridas por los disparos.

Apenas a principios de noviembre, las autoridades policiales confirmaron el asesinato a balazos del conocido narcotraficante Alberto “Alpo” Martínez, quien estuvo preso durante décadas por homicidio, cuando estaba en su camioneta en Nueva York, reportó el periódico local New York Post.

Citando a la policía, el referido periódico informó que “Alpo” Martínez, un capo de la droga quien incluso fue interpretado por el popular rapero Cam’ron en la película de 2002 “Paid In Full”, murió dentro de su Dodge Ram, año 2017, al desatarse un tiroteo entre la calle 147 y Frederick Douglass Boulevard alrededor de las 3.30 de la madrugada del domingo 31 de octubre. Recibió al menos cinco impactos de bala a través de la ventana del lado del conductor.

“Estuvo en el programa de protección de testigos porque testificó contra otros narcotraficantes. (Y así) te harías un montón de enemigos que tienen cuentas pendientes. Cuando vuelves a la misma zona, se corre la voz muy rápido. Él regresó”, comentó la fuente al New York Post.

“Alpo” Martínez, cuya última dirección conocida estuvo ubicada en Maine, fue trasladado de urgencia al Hospital Harlem, pero no logró sobrevivir. Una fuente policial de alto rango dijo al New York Post que él iba a estar en peligro tan pronto como volviera a su antiguo lugar de residencia.

Unas fotografías tomadas en el lugar de la balacera mostraron su camioneta roja Dodge Ram, color rojo, llena de balas. “Parece bastante intencional cuando se dispara a alguien cinco veces”, mencionó una fuente policial. No hubo detenciones inmediatas, al menos hasta la publicación del reporte del Post en la tarde del domingo.

El declarante, quien mencionó que la camioneta de “Alpo” Martínez tenía placas de papel de Texas, indicó que no estaba claro si él había abandonado el programa de protección de testigos por completo o si sólo había vuelto de visita a la Ciudad de Nueva York cuando fue acribillado a balazos.

El historial del narco había llegado al cine

Según el Post, el ahora fallecido traficaba drogas a mediados de la década de 1980 en el mismo barrio en el que ahora fue asesinado, y luego fue arrestado por traficar crack en Washington, DC. Salió de prisión en 2015 mientras cumplía una condena de 35 años en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad en Colorado donde actualmente se encuentra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La película “Paid in Full” se basó en la historia de “Alpo” Martínez y sus socios Rich Porter y Azie Faison. Su historial también se relató en un episodio en 2012 de la serie de televisión “Gangsters: America’s Most Evil”, y además fue mencionado por numerosos raperos, como Nas en “Memory Lane (Sittin’ In Da Park)”, y en canciones de Jay-Z y 50 Cent, detalló el reporte. Matan a familia en México y les dejan narcomanta.