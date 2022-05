Un grupo de comunicadores se reunió en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, para protestar por la impunidad que impera en los crímenes cometidos contra periodistas. Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017 en Sinaloa, le cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por qué no se han frenado los homicidios de periodistas.

El periodista Omar Váskez, quien conocía a Mollinedo Falconi, refirió que semanas previas había comentado que tenía miedo por dicha situación, sin dar más detalles. “En su familia son comerciantes; hace unos días a un compañero y a mí nos comentó, a mí por llamada, quedamos de irnos a tomar un café porque no quería hablar el tema por teléfono, a grandes rasgos (habló de la situación)”, comentó en entrevista telefónica.

Gobierno de México dicen que harán tras el asesinato

Por su parte, el Gobernador veracruzano Cuitláhuac García aseguró que en su entidad no hay complicidades.

“Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos”, prometió. El @GobiernoVer ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”.

En el mismo sentido, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública del estado informaron del despliegue de operativos para dar con los responsables. Desde el Gobierno federal, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas indicó que trabajan junto con las autoridades veracruzanas para esclarecer la muerte de las dos mujeres.

“El compromiso es que no haya impunidad”, dijo.