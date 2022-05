¿Una enfermedad? Claro que lo es. México se está instalando en uno de los países más peligrosos para ser periodista. Las encuestas, números y cifras responden cualquier duda que pueda surgir. En lo que va el año, han muerto más comunicadores en México que en Ucrania -donde es zona de guerra- y demuestra, una vez más, que callar a las personas que difunden las ‘verdades’ es una preocupación que no se está atendiendo como debería ser.

El periódico El Debate dio a conocer la muerte del columnista Luis Enrique Ramírez, quien fue hallado sin vida envuelto en plástico en medio de la carretera México 15, en Culiacán, Sinaloa. En diario mexicano, dio el pésame a la familia y señalaron que pedían justicia por la muerte de su colaborar; en la tarde del jueves, no dejaron de postear información sobre el caso y anunciaron que no aceptarán ‘engaños’.

“No se le apreciaron huellas de tortura, salvo los golpes en la cabeza que fueron los que le ocasionaron la perdida de la vida. Señaló que un hermano y un cuñado de la víctima identificaron al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, de 61 años de edad, quien se había ausentado del hogar familiar a las 3 de la madrugada aproximadamente y ya no habían tenido noticias de él.”, indicaron.

Aunque fue encontrado sin vida y envuelto en plástico, las autoridades revelaron que el periodista no tenía huellas de tortura al momento de hacer la autopsia y necropsia. A su vez, anunciaron que el cuñado y un hermano del periodista, de 61 años, fueron las personas que identificaron al hombre; los únicos signos de violencia fueron los golpes en la cabeza que causaron su muerte.

¿No había denuncia de desaparición?

Medios locales informaron que el periodista fue secuestrado y que desde hace tiempo atrás había denunciado amenazas en su contra. El jueves, la Fiscalía del Estado confirmó que la familia no hizo ningún reporte de desaparición y solo acudieron a las autoridades para confirmar si el cuerpo hallado a un costado de la carretera pertenece al columnista.

“Cabe señalar que ante esta FGE no se presentó denuncia por la desaparición del periodista. Fue hasta hoy cuando la familia acudió a identificar a la persona, una vez que se dio cuenta de que la persona no se encontraba en el domicilio y que se encontraba una persona en el SEMEFO. Se trabaja en la carpeta de investigación donde no se descartará ninguna línea, sobre todo las relacionadas con su trabajo periodístico, incluso aquellas donde se menciona su nombre en hechos fatídicos del pasado”, informó Quiñonez.