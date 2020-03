La hija de José José, Marysol Sosa, sufrió accidente en el programa Sale el Sol

“Todo en orden, no pasa nada”, dijo luego de levantarse

Marysol Sosa está en su quinto mes de embarazo

Marysol Sosa, hija del fallecido cantante José José, sufrió una caída en el programa mexicano Sale el Sol, lo que preocupó a los conductores y a los televidentes ya que tiene cinco meses de embarazo.

En el video puede observarse que mientras el conductor Carlos Arenas preparaba unos pimientos rellenos de lasagna, los demás conductores Luz María Zetina, Roberto Carlo y Paulina Mercado entraban a cuadro, seguidos de la hija de José José.

Por suerte, Marysol Sosa alcanzó a sostenerse de una de las conductoras, para de inmediato ser auxiliada: “Todo en orden”, dijo en varias ocasiones.

Luz María Zetina le dijo que “esos tacones cuando estamos embarazadas” son peligrosos.

Paulina Mercado le preguntó a la hija de José José si mejor no quería ir a sentarse, a lo que Marysol Sosa insistió en que se encontraba bien y que no se preocuparan.

“Yo iba a decir que qué bonita receta y muchas gracias a todos por compartir conmigo en esta mañana tan bella”.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Las reacciones no tardaron en llegar: “Ojalá que no se haya lastimado, se resbaló horrible… y para que no la ayudan… qué mala onda embarazada y la deja. Al final y no la ayudan a bajar el escalón… ustedes que ya conocen el set… pero ella qué pesar… Dios quiera que esté bien ella y el bebé”.

Otra usuaria comentó: “Justo cuando se iba a acabar el programa… ojalá esté bien”, mientras que otra hizo una observación un tanto exagerada sobre lo que pudo pasarle a la hija de José José: “Marysol Sosa un poquito y veía a su papá otra vez”.

Por otro lado, algunos internautas no quedaron muy contentos con los conductores del programa: “Para qué la invitan si no le van ayudar, todos se acomodan y a ella la dejan al último, qué poco caballerosos”, “qué onda con los conductores!!!??? Nadie le ayuda y hasta parece que se burlan!!!”, “Qué carácter de Carlos, zaz”.

Alguien más se pasó de la raya y expresó: “Para que llevan viejas preñadas a las televisoras, nomás van a causar desastres”.

Antes de que sucediera este percance, que al parecer fue por tropezar con un cable, la hija de José José reveló en entrevista que tendrá un hijo y que lo bautizará con el nombre de José Patricio, en honor a su famoso padre.

Cabe recordar que Marysol Sosa será mamá por segunda ocasión. También, habló un poco sobre su carrera musical y sus planes a futuro.

Quieren saber todo lo que rodeó a la muerte de José José

Semanas atrás, Marysol Sosa comentó que continúan las investigaciones para saber la verdad sobre los últimos días de vida de su padre José José y que la familia Sosa Noreña está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.

“Necesitamos que el tiempo siga su curso, que pase lo que tiene que pasar y ahí nos vamos informando a ver qué medidas tomamos dependiendo de la información que consigamos. Todavía hay muchas aclaraciones que se nos tienen que dar, pero sí quiero aclarar que, a toda acción corresponde una reacción… se están haciendo todas las investigaciones, pero no sé hasta donde se llegaría”, afirmó Marysol Sosa.

*Con información de Agencia Reforma