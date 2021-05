Madrid, 14 may (EFE).- Dos de los miembros más carismáticos de U2, Bono y The Edge, se han unido al DJ, compositor y productor holandés Martin Garrix en la misión conferida por la UEFA de crear “We Are The People”, la sintonía para la Eurocopa 2021 de fútbol, que arrancará el próximo 11 de junio. “Estoy muy emocionado por haber sido parte de esto y también por haber podido contar con dos leyendas de la música para ello”, ha desvelado el joven artista en un encuentro telemático con medios de todo el mundo para presentar un tema que empezó a gestarse hace ya tres años.

Según ha relatado, Garrix recibió “carta blanca” por parte de la UEFA para este encargo, “lo más loco” que haya hecho nunca, y así comenzó a trabajar en una maqueta con una guitarra inicial que recordaba mucho a la música de U2. “¿Por qué no les propones participar?”, le sugirió al músico holandés su representante y, tras horas de conversación por teléfono con Bono y The Edge, surgió esta canción “sobre la emoción de estar unidos”.