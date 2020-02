La Policía en Florida aumentó la recompensa para quien brinde información que ayude a encontrar al bebé latino Andrew Caballeiro.

Se cree que el padre de Andrew se lo llevó consigo después de matar a tres personas y suicidarse.

De Andrew no había ni rastro en el lugar ni en otros de varios condados de Florida donde la Policía y voluntarios lo buscaron durante días.

La Policía de Miami-Dade aumentó este miércoles a 8.000 dólares la recompensa para quien brinde información que ayude a encontrar al bebé Andrew Caballeiro, de poco más de un mes de vida, que está desaparecido desde que el 28 de enero su padre mató a su madre y luego se quitó la vida.

🚨 Help us find baby Andrew Caballeiro. Anyone with information on his whereabouts and/or information on the triple homicide is requested to IMMEDIATELY call 9-1-1 or@CrimeStopper305 at (305) 471-8477. #FindBabyAndrew pic.twitter.com/9ILDy9AW7t — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) February 17, 2020

Se cree que el padre de Andrew, Ernesto Caballeiro, de origen cubano y 49 años de edad, se lo llevó consigo después de matar con un fusil de asalto a Arlety García Valdez, de 40 años, Isabel Valdez González, de 60, y Lina González Licor, de 84, madre, abuela y bisabuela del bébe, respectivamente, el 28 de enero pasado.

Caballeiro huyó de la casa de Homestead (al sur de Miami) donde ocurrió el triple asesinato y su cuerpo sin vida, aparentemente a causa de un suicidio, fue hallado dentro de su automóvil al día siguiente en un lugar a unos 400 kilómetros de Miami, en el condado de Pasco (oeste de Florida).

$8K Reward Now Being Offered To Find Missing Baby Andrew Caballeiro https://t.co/Xrv5KRKSZv — I Have Vanished (@IHaveVanished) February 19, 2020

La investigación continúa a tenor del aumento de la recompensa, que originalmente era de 1.000 dólares.

La familia de las asesinadas ha recaudado casi 25.000 dólares a través de la plataforma GoFundMe, que en principio eran para cubrir los gastos de los funerales y entierros.

While Monday's #FLAMBER Alert for Madeline Mejia was quickly resolved, the alert (activated on 01/29/20) for Andrew Caballeiro remains active. If you have any information about his whereabouts, please contact Miami-Dade PD at 305-471-2400. #amberalert pic.twitter.com/JuUZFRWF22 — FDLE (@fdlepio) February 12, 2020

En la presentación de la campaña de recaudación de fondos, que tiene una meta de 50.000 dólares, se afirma que las tres mujeres asesinadas fueron víctimas de “un hecho de violencia domestica sin sentido” y que murieron “protegiendo la vida del recién nacido”.

También piden orar para que Andrew pueda reencontrarse “con su hermana de 10 años”.