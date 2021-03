El WhatsApp de Mario Guevara fue hackeado

El reportero de MundoHispánico cayó en la trampa de un seguidor de Facebook

Están enviando peligrosos mensajes a través del WhatsApp de Mario Guevara Mario Guevara estafa WhatsApp. Mario Guevara, reportero de MundoHispánico, cayó en la trampa de un seguidor de Facebook y su WhatsApp personal fue hackeado; ahora cientos de personas podrían estar en peligro debido a un mensaje que está circulando a través de la red social. Este sábado, a través de su cuenta oficial de Facebook, el mismo Mario Guevara confirmó la estafa en la que cayó víctima de un usuario de la misma red social, alertando a sus miles de seguidores para que no vayan a caer en el mismo error: “Caí por ingenuo, por tonto, por confiado”, dijo en una transmisión en vivo. “Mi WhatsApp ha sido robado”: Mario Guevara “Alerta, alerta, mi WhatsApp ha sido robado. Caí sutilmente ante uno de mis contactos en Facebook, que me pidió el favor de mandarle un código”, comenzó el mensaje de Mario Guevara en la red social creada por Mark Zuckerberg y en la que el reportero de MundoHispánico cuenta con casi medio millón de seguidores. “Ya sé, fui un estúpido, pero cualquier cosa que les llegue, aclaro, que no soy yo. Simplemente ignoren, mucho más si se trata de mandar dinero. Debo esperar seis horas para recuperar mi cuenta”, advirtió Guevara, quien es reportero Senior de MundoHispánico especializado en la cobertura de noticias migratorias, policiales y locales de la ciudad de Atlanta.

Comienzan a llegar los mensajes pidiendo dinero Tras la denuncia de Mario Guevara, algunos de sus contactos en WhatsApp comenzaron a recibir mensajes supuestamente de él, en los que les pedían dinero: “Hola cómo estás me puedes hacer un favor (sic)”, escribió supuestamente el reportero en el mensaje. Tras la respuesta afirmativa del destinatario, entonces viene la estafa: “Tienes Cash app o zelle activo (sic)”, preguntan desde el WhatsApp de Mario Guevara, intuyendo que se trata de que la persona haga algún depósito de dinero usando el nombre del reportero.

“Me acaba de llegar un mensaje” “Me acaba de llegar un mensaje donde Mario me está pidiendo dinero”, alertó otro contacto de Guevara, quien pidió que todos estén alerta: “Eso es trampa, Mario no está necesitando plata, avísenle a él cualquier cosa porque él está tratando de recuperar su WhatsApp”. “Lamentablemente le hackearon la cuenta y ahora están usando su nombre para estafar a la gente”, fue la advertencia del contacto de Mario Guevara, quien hasta la redacción de esta nota no había podido recuperar todavía su cuenta de WhatsApp.

Lo que piden a nombre de Mario Guevara Otro de los contactos de Mario Guevara denunció que al supuestamente saludar al reportero en su WhatsApp, la persona que se estaba haciendo pasar por él le hizo una extraña petición, por lo que rápidamente se puso en alerta, aunque sí trató de obtener más información. El objetivo era saber cuánto estaban dispuestos a pedir a nombre de Mario Guevara estos ciberdelincuentes y la respuesta es más que sorprendente, pues mientras que unos usuarios habían dicho que solo les estaban pidiendo 200 dólares, ahora fueron más allá.

Mario Guevara estafa WhatsApp Según el usuario de WhatsApp, tras saludarlo el ciberdelincuente le hizo la siguiente petición: “Tengo que hacer una transferencia por Cash app oh zelle de unos documentos y mi cuenta no me está dando acceso a ver si tú lo hacías por mí y yo te lo regreso mañana con algo más por el favor (sic)”. Luego de que el usuario respondió que estaba dispuesto a prestarle el dinero y le preguntó que cuánto necesitaba, el supuesto Mario respondió: ” A ver si puede hacerme el favor de prestarme $780 que yo mañana te los pasó con algo más por el favor”.

Llegan los mensajes de apoyo a Mario Guevara Tras darse a conocer la noticia del hackeo al WhatsApp de Mario Guevara, el reportero ha comenzado a recibir decenas de mensajes de apoyo de sus seguidores en Facebook: “No sabía que podían robarle a uno el WhatsApp, bendiciones a su vida don Mario”. “Es de humanos equivocarse Mario, que pronto solucione”, “WhatsApp es único con su número de teléfono y así le quita el acceso a la otra persona”, “da coraje ese tipo de cosas, qué gente, pero todo se paga”, “con que cayó El Chapo Guzmán y no vamos a caer nosotros, no se preocupe, que los horrores son de humanos”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios advierten la misma estafa Pero Mario Guevara no ha sido el único en caer en la estafa de WhatsApp, a decir de las decenas de mensajes que comenzaron a llegar de parte de otros usuarios, alertando sobre la misma situación: “Eso me pasó a mí exactamente, pero gracias a Dios ya recuperé mi cuenta del WhatsApp”, escribió un seguidor del reportero. “Es cierto, ayer me pasó lo mismo. Tengamos cuidado. Y más con los estafadores”, advirtió otro usuario de la red social. “OMG a mí también me mandaron un código, decía que era de Facebook, pero se me hizo raro y lo ignoré, es más hasta lo borré sin abrirlo”, escribió alguien más.

Mario Guevara estafa WhatsApp: Más usuarios estafados Y las denuncias en la publicación de Mario Guevara continuaron: “Es verdad, están robando a través de ese método, no abrir este tipo de correos y por ningún motivo enviar dinero”, recomendó un usuario. “A mí me intentaron hacer lo mismo con FB y Google. No lo lograron. Nunca den ningún código para verificar nada a nadie. El código que te mandan nunca se debe compartir, a varios de mis contactos les pasó lo mismo”, agregó alguien más. “En estos días ha pasado mucho eso, a una amiga le robaron su cuenta también y a todos nos pedía dinero y ese famoso código también nos mandó pedir de favor que se lo enviáramos, pero solo una de sus contactos envío dinero”, dijo otra usuaria en Facebook.

Mario Guevara estafa WhatsApp: “La estafa de los seis números” “A mí siempre me llaman los estafadores, bloqueo muchos números diariamente, me amenazan con mi seguro y con los carros, cosa que ni tengo”, fue otro de los comentarios. “A mí me llamaron que del banco, se me hizo raro, sólo me dijeron que me llamaban para saber si todo estaba bien con mi cuenta”, comentó otro seguidor de Mario. Al parecer la estafa en la que cayó Mario Guevara es una de las últimas novedades que tienen los piratas cibernéticos para robar dinero a través de las redes sociales. Según el sitio de noticias El Periódico, se trata de un caso de pishing conocido como “La estafa de los seis números”.