Crónica: Nuevo escándalo en iglesia evangélica sacude a comunidad

Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver como un miembro de la Iglesia Bautista Puerta Abierta de la ciudad de McLeansville es detenido por las autoridades locales por negarse a abandonar el precinto.

La persona que fue esposada fue identificada como Félix Arias Evangelista, a quien acusaron de allanamiento de morada.

Los policías del condado de Guilford llegaron al lugar tras recibir una llamada en donde se reportaba que alguien había entrado sin autorización al ministerio.

Los uniformados entonces abordaron a Arias en pleno servicio religioso y le pidieron que se fuera, pero otra persona les gritó “estamos en la iglesia” (we are in a church), aunque eso no inmutó en lo absoluto a los oficiales.

“Se le pidió amablemente que se marchara, pero el señor Arias se negó. El pastor (de la congregación) también se lo había solicitado, pero tampoco acató, así que tuvimos que sacarlo”, informó la Oficina del Alguacil de Guilford por medio de un comunicado.

