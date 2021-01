Mario Guevara, periodista de Mundo Hispánico, es detenido y multado por la policía de Georgia

El oficial le preguntó si venía viendo videos mientras conducía, ya que es una acción ilegal en el estado

La detención de Mario no pasó a mayores

Mario Guevara, periodista de Mundo Hispánico, es detenido y multado por la policía de Georgia. En un video explica con detalles lo que pasó.

Este domingo, el periodista Mario Guevara fue detenido por la policía y multado por haber utilizado el teléfono celular mientras conducía.

Guevara cuenta que recibió una notificación de emergencia en su teléfono, por lo que dirigió la mirada escasos segundos al celular para verificar que se trataba de un video de seguridad de su casa.

Minutos después, notó las luces de la patrulla que lo detuvo.

El oficial le pregunta si viene viendo videos mientras conduce, ya que es una acción ilegal en Georgia. Mario le explica que no, pero el oficial insiste e incluso le recalca que tiene 5 minutos siguiéndolo.

Con el consentimiento de Mario, ambos revisan el teléfono y es cuando recuerda que, en efecto, había visto el video. Por muy pocos segundos que hayan sido, el oficial tenía razón y Mario se la dio.

Mario Guevara, periodista de Mundo Hispánico, es detenido por la policía

La detención de Mario no pasó a mayores. Recibió una multa de $50 dólares y un punto negativo en su licencia. “Hay que ser consientes, hay que ser justo. Uno no va a decir: ‘racista el policía’, no, no, no, realmente me lo gané”, reconoció Mario.

Al contarnos su experiencia nos recuerda que mientras conducimos, el celular es una tentación, y que los oficiales están atentos para hacer cumplir las normas en cada estado del país. “Lo mejor es no meternos en problemas”, aconseja.