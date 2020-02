Maribel Guardia revela sus secretos más íntimos a Mundo Hispánico

Página

Maribel Guardia no se considera sexy. Lo más importante, dice, es quererse, respetarse

¿La abuela más sexy? “No lo sé, pero sí la más feliz”, dice sobre su nieto Julián

Revela sus secretos para conservar esa apariencia juvenil tan suya a los sesenta

Maribel Guardia revela que la belleza femenina radica en gustarse. “Cuando te gustas a ti misma, te ves bien y proyectas seguridad. Eso es lo más importante: quererse, respetarse; no importa si eres flaquita, gordita; como sea, todas las mujeres somos bellas”.

Entrevistada por Mundo Hispánico en los Premios Estrella Digital, donde lució su cuerpazo, más sexy que nunca, ataviada con un vestido de escote abierto y con transparencias, espectacular, cuya visión no dejó nada a la imaginación de quienes tuvieron la fortuna de verle, Maribel Guardia dijo, sin embargo, que ella no se considera sexy.

¿Pero qué se siente ser la abuela más sexy?, le preguntamos. “La más sexy, no sé; pero sí la más feliz”, repuso de inmediato la actriz. De hecho, dijo que ella no se considera sexy, sino una mujer que, como a todas, le gusta verse y sentirse bien.

Maribel y su figura de ensueño con las mismas voluptuosas curvas de tooodooos los días, ha sido el personaje de innumerables memes sobre su belleza a sus sesenta años de edad.

Ella lo agradece, al igual que la atención que recibe de las mujeres, pues “siempre son muy lindas conmigo”, le piden consejos de belleza y hasta autógrafos para el marido.

Maribel, la de la belleza perenne, es una abuela feliz, encantada con su nieto José Julián (Figueroa Garza), hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza. “José Julián es mi amor, estoy enamorada de ese chiquillo, es un dulce para mí; es como si mi hijo estuviera chiquito otra vez y saca lo mejor de mí, las mejores sonrisas”.

Entonces, es inevitable. Cuando el pequeño José Julián es el tema, Maribel entra en modo abuela orgullosa y relata sus vivencias con el nieto. “El otro día le regalé un toro, porque a él le encantan los toros y los caballos, igual que a Julián. Como era un toro de colección, me dijo que ya le salieron moretes en la pierna, pero no importa: Yo le sirvo de caballito, se me sube encima, lo columpio… Parezco de 20 años con él”.

¿Sueñas con algo, te falta algo…?, le pregunta Lara Carolina, de Mundo Hispánico. “Le pido a Dios vida, ya con vida uno va por el trabajo, con el amor, por lo que sea…”

Y cuando declina hablar sobre un tema que le incomode, Maribel Guardia revela una fina cortesía, pero no menos firme, como cuando sucedió al no dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre los horrores que ha dicho de ella su hijastro, José Manuel Figueroa.

– ¿Cómo va la relación con él? – le pregunta Lara Carolina

– De eso no hablo. Nunca he dicho nada. Me sorprende que me sigan entrevistando sobre ese tema porque nunca contesto nada-, responde.

– Y qué crees que le diría a él Joan Sebástian si viviera?-, le insiste la reportera.

– No está para decir nada-, responde, igual de sosegada…