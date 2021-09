La periodista dijo que consideraba inhumano e inaceptable las imágenes, que se difundieron en redes sociales. Para ella, este trato no debería existir hacia los indocumentados, debido a que no solo los persiguieron en caballo, sino que también comenzaron a azotarlos con las cuerdas que traían, mientras ellos corrían con la comida que habían logrado conseguir.

María Elena Salinas declaraciones: El enojo de los internautas

En el perfil de la periodista, los seguidores de la mujer se expresaron en contra de la actitud que tuvieron los agentes y comentaron que se demostró el odio que tenían los hombres en contra de los indocumentados. Muchas personas mencionaron que era una tristeza ver esas imágenes y más que las personas no se podían defender.

"Duele ver estas imágenes! Ni a un animal se le trata así!", "Parece que estamos retrocediendo me parece estar viendo la película color púrpura, tristeza me da porque todos somos humanos y si yo tengo porque él no puede tener, Dios mío ten misericordia de nosotros y del mundo entero", "Como se le nota el odio al agente ese…", "Que tristeza y desesperación", "Es que me da tanta indignación esto! Porque atacan a los más necesitados y más vulnerables?!! Lo que se tiene que hacer es ayudarlos!", son algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales.