Washington y México renovaron el martes una serie de acuerdos para proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados mexicanos y mexicanos-estadounidenses que trabajan en territorio estadounidense, de acuerdo con The Associated Press.

“Que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad. Que la gente tenga la posibilidad de trabajar, de ser feliz, donde nació”, dijo AMLO. Señaló que en la reunión en Washington, se va a volverá a plantear el tema.

En el evento estuvieron la presidenta de la EEOC, Charlotte Burrow; el secretario de Trabajo, Martin Walsh, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, entre otros funcionarios, apunta The Associated Press. Según la Casa Blanca, esta fue la primera vez desde 2016 que se celebra el DEAN.

“Tienen derecho a recibir un trato justo y no sufrir discriminación en el trabajo”, señala el texto, de acuerdo con The Associated Press. Los acuerdos renovados incluyen una declaración conjunta en la que ambos gobiernos expresan su intención de seguir fortaleciendo su cooperación en leyes laborales.

¿Cómo está la relación de EE.UU. con México?

“Brindarles seguridad jurídica y protección a los trabajadores migrantes es una de las prioridades principales para el presidente (mexicano) López Obrador”, dijo el embajador Embajador Moctezuma, de acuerdo con un comunicado de prensa de la EEOC.

“Nos comprometemos a consolidar alianzas duraderas con socios valiosos para luchar contra los abusos y las prácticas ilegales”, señaló, de acuerdo con The Associated Press. El miércoles, López Obrador había afirmado que su Gobierno no se deja “presionar” por nadie y que no es “pelele” ni “empleado” del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.