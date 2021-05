Durante las investigaciones los agentes de la División de Homicidios del BPD descubrieron, no se detalla en el comunicado cómo lo supieron, que el presunto asesino de Margie Ramos and Megan Wisniewski Ramos podría haber sido Raphael Pérez el más reciente novio de la muchacha. La chica rompió su relación con el hombre hace seis meses.

Megan quería seguir su vida pero Raphael no la dejaba

De acuerdo con Jessica Eckborg su amiga Megan Wisniewski Ramos rompió con Raphael Pérez pero el hombre no quería que la relación terminara. “Ella quería seguir adelante con su vida, estar en paz consigo misma y cuidar a su hija, pero él (Pérez) no aceptaba un no por respuesta” dijo la joven a la estación de televisión.

La joven Jessica Eckborg abrió la cuenta Funeral and Memorial Services for Megan and Margie (Servicios y funeral para Megan y Margie), en la red social Go Fund Me para pedir solidaridad a la comunidad con donaciones para poder darle a las dos mujeres asesinadas un entierro digno.