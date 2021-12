Aunque en ningún momento dijo un nombre en especial, era evidente que Flor Rubio se refería a la competencia de la televisora en la que ella trabaja. Al no quedarles de otra, las cámaras de TV Azteca grabaron la entrevista, desde el exterior del rancho, que le hizo Mara Patricia a su ex, Vicente Jr.

“Se paró Vicente (hijo), se paró Gerardo (hijo) que a él no le gusta tener contacto con la prensa, se paró Alejandra; se paró Mariana, la futura esposa de Vicente; las tías, el médico personal de don Vicente… Yo a Guadalajara y al rancho no regresé más que a entrevistarlo”, compartió para los medios de comunicación. Archivado como: Mara responde contra Anette.

Después de haber compartido lo anterior, dejó en claro que en ningún momento tuvo comunicación con la familia Fernández, “Yo no hablé con ellos (familia) de que me ayudaran, nada, fue un instinto”, aseguró Mara Patricia Castañeda. “Cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia como puede no quedarlo, y a nadie le consta si la relación siguió”, dijo.

Mara responde contra Anette. Compartió ante los medios como fue que le otorgaron el acceso

“Cuando pasó lo de la reja a Vicente vi que se subió y estaba diciendo algo de que iban a abrir la puerta de la VFG entonces yo me acerque con el camarógrafo y en ese momento la policía me dio un golpe en el pecho y entonces casualmente o curiosamente volteo Vicente en ese momento y dijo ‘ella si pasa’ no dijo Mara no dijo mija pasale”, agregó ante las cámaras.

En seguida de ese suceso es que deciden cerrar la puerta para evitar grandes aglomeraciones dentro de la Arena VFG ya que mucha gente estaba ahí, “me dejan pasar, se pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta porque no nada más eran medios, también eran las personas que le fueron a dejar flores, globos y veladoras”, añadió la periodista.