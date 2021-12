Aunque en ningún momento dijo un nombre en especial, era evidente que Flor Rubio se refería a la competencia de la televisora en la que ella trabaja. Al no quedarles de otra, las cámaras de TV Azteca grabaron la entrevista, desde el exterior del rancho, que le hizo Mara Patricia a su ex, Vicente Jr.

“Yo estaba adentro del rancho”: Flor Rubio

En el enlace que tuvo con su compañera Annette Cuburu, Flor Rubio le dijo que ella estaba dentro del rancho Los Tres Potrillos y que nadie le pidió que saliera: “Yo estaba dentro por la confianza y la amistad que tenemos con Vicente desde hace muchos años, que empezó justamente el día que yo vine a entrevistar a su padre”.

“Hay que tener dignidad ante todo y no ser envidioso ante la situación, si a Mara la dejaron pasar no es por ser la ex de Vicente Jr, ella tiene las puertas abiertas desde hace tiempo”, “A Mara la déjaron entrar porque la aprecia la familia completa”, “Mara era una hija más de la familia, Don Vicente Fernández la quería muchísimo”, “Lo más importante es la prudencia en esos momentos, y Flor Rubio con tal de tener la exclusiva es muy invasiva e impertinente, eso no es ser profesional”, se puede leer en algunos comentarios.