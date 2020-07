Mamá de Vanessa Guillén habla por primera vez desde que se confirmó su muerte

“No sé en realidad cómo me la mataron”, confesó la madre.

La madre de la víctima confesó en una entrevista que otro soldado de la base militar le dio mucha información, pero que por miedo había decidido callar.

El informante le habría dicho a Guillén que era un temor a que “me maten o desaparezcan a mi familia”.

Hace dos meses la familia de Vanessa Guillén reportó que la joven había desaparecido de la base militar de Fort Hood, ubicada en Texas.

Después de seguir una serie de pistas, la policía encontró restos humanos en las cercanías del río León y apenas hasta el fin de semana pasado las autoridades forenses pudieron confirmar que se trataba de la hispana.

Desde entonces, la madre de la víctima no había aparecido públicamente, pero este jueves reveló en una entrevista que ella no conocía los detalles de lo que había pasado con su hija.

“No sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala”, confesó a Univision. “Solo sé que me la mataron”.

Guillén dijo, visiblemente afectada, que “arrancaron un pedazo de mí, lo más bello, lo más maravilloso, que es mi niña”.

Gloria Guillén dijo durante la conversación que pretendía pedir una segunda evaluación del forense.

Ed González, sheriff del condado de Harris (Houston), le habría dicho que le podría ayudar con este trámite.

Para ello se requiere una prueba de ADN que permita, en esta oportunidad, hacer una comparación entre sus resultados y los de los restos encontrados.

“Que investiguen a esa base podrida, sea un general, sea un coronel sean los malditos sargentos donde estaba mi hija, todo el que sea responsable que sea arrestado”, sentenció.

Los padres de Vanessa Guillén también dijeron que no descansarían hasta que se haga justicia en el caso de su hija e insistieron en elevar la investigación a instancias superiores como el Congreso nacional.

Comienzan a preparar los dolorosos funerales de la soldado (FOTO)

Tras la dolorosa confirmación de que los restos encontrados cerca del Río León pertenecen a Vanessa Guillén, la familia dio a conocer que viene la otra dolorosa parte: preparar los funerales de la soldado hispana.

La hermana mayor de Vanessa, Mayra Guillén, fue quien dio a conocer la triste noticia de que están preparando los funerales y reveló, como muchos ya esperaban, que no ha sido una tarea nada fácil.

A través de su cuenta de Twitter, Mayra Guillén escribió un mensaje que comenzó a regarse como reguero de pólvora a través de la red social, provocando un ‘nudo en la garganta’ en muchos usuarios.

“Arreglos funerarios … nada fácil”, escribió Mayra, quien es una de las hermanas de Vanessa Guillén más activas en redes sociales.