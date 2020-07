GoFundMe a nombre de Vanessa Guillén recauda casi $300,000

GoFundMe a nombre de Vanessa Guillén recauda casi $300,000 y su hermana estalla por otras cuentas falsas de personas que buscan sacar provecho del caso.

La desaparición y muerte de la soldado Vanessa Guillén ha llamado la atención de la comunidad y el país entero.

En vista de eso, se han creado diversas cuentas de recaudación de fondos a través de la plataforma de GoFundMe.

Sin embargo, Mayra, la hermana mayor de Vanessa Guillén, alertó sobre lo que en realidad está ocurriendo.

“Si una (campaña) en Go Fund Me no está organizada POR MÍ, no es real. No puedo creer que la gente siga tratando de sacar provecho”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Este mensaje sirvió de advertencia a las personas sobre las múltiples cuentas falsas de GoFundMe que se han creado en nombre de la soldado.

Hasta los momentos, la única cuenta en GoFundMe que la familia Guillén maneja lleva por nombre “SOLDIER VANESSA GUILLEN MISSING”.

La organizadora de esta recaudación, que inició el pasado 4 de mayo, es precisamente Mayra Guillén, la hermana de la víctima.

A su causa se han sumado más de 9,000 personas que con su donación le han permitido alcanzar los $286,194 dólares.

Al momento de la redacción de esta nota, las donaciones continuaban registrándose minuto tras minuto.

Además de esta cuenta, Mayra Guillén también ha brindado su apoyo a la cuenta en la plataforma que abrieron amigos de la exsoldado Krysta Martínez.

Martínez, quien había denunciado abiertamente el acoso sexual en la base militar de Fort Hood, murió inesperadamente en un accidente automovilístico.

Sus familiares iniciaron la recolección de fondos para poder cubrir sus gastos fúnebres.

“¿Podemos ayudar a la familia de Krysta? ¡Significaría mucho!”, escribió Guillén a través de las redes sociales.

Las campañas de GoFundMe no han sido los únicos medios que algunos han aprovechado para lucrarse con la imagen de Vanessa Guillén.

También se venden en las calles materiales promocionales como franelas y camisetas con el rostro de la soldado y alguna frase alusiva a su lucha.

Sobre esta situación, la familia Guillén también ha fijado posición: “El siguiente negocio tiene autorización para vender camisetas de Vanessa Guillen SOLAMENTE. No compres de nadie más. Es una falta de respeto a la familia tratar de sacar provecho de una pérdida”.

En este comentario, publicado a través del perfil de Facebook “Find Vanessa Guillen”, destacan que la única empresa a la que han autorizado para promover y vender camisetas con la imagen de Vanessa Guillén se llama CC Custom Designs y alientan a las personas a que solo comercialicen con ellos.