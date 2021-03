La señora Rosa Rivera comentó que hay que aprender a vivir y que de las pruebas se aprende, y si no hubiera sido de esa manera, no sabía qué les hubiera dado de comer a sus hijos.

“Cuando te casas, tienes que hacerle a tu esposo la comida, y pues si eres pobre, tienes que aprender, tienes que hacerlo, y que bueno hubiera sido que cuando yo me casé hubieran estado los tiempos como ahorita”.

A la pregunta si ella aprendió a cocinar por gusto o por necesidad, la mamá de Jenni Rivera no tardó en responder que por necesidad, aparte que por “sumisa” y porque tenía que aprender.

Sobre si hay una edad correcta para aprender a cocinar, dijo que sería desde jovencitas, pues ella cometió el error de casarse joven sin saber hacer nada: “Pero hay muchas formas, ahorita ya no es difícil aprender a hacer de comer”.

“No creo en la suerte, como yo soy cristiana, creo en la bendición de Dios. Pienso que no hay suerte, hay bendiciones que Dios te da y que Dios te prueba para que tú salgas adelante. Si la aprovechas, que bueno, si no, te friegas”.

“No se casen jóvenes”: Señora Rosa Rivera

Ya casi para finalizar, la mamá de Jenni Rivera no quiso desaprovechar la ocasión para dar un consejo a los jóvenes:

“A toda la gente joven les digo que si es bueno aprender, pero por gusto, no a que te fuercen. Vete, aprende y no tienes que estar de sumisa y no te cases joven”.

Ahora, sobre si existe una edad perfecta para casarse, expresó que a los 21 o 22 años, a menos de que hayas ido al colegio o hayas estudiado algo.

Respecto a lo que piensa sobre las personas que no quieren tener hijos, compartió que le da mucha tristeza: “Para que tú te realices como mujer, tú debes de tener hijos, para que seas una mujer feliz. Si no tienes marido, tienes hijos”.

