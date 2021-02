El grupo de abogados que busca a los padres presentó un documento ante una corte de California el miércoles, cumpliendo con una orden del tribunal, en el que se comprometieron a trabajar con el comité creado por Biden.

Mientras que los abogados del Departamento de Justicia indicaron que esperan que el grupo de trabajo “resuelva muchos, si no todos, los asuntos pendientes” relacionados con la demanda del Distrito Sur de California que resultó en el proceso de reunificación suepervisada por un juez.

Biden prometió durante su campaña presidencial poner fin a las duras políticas de la Administración Trump y comenzó esa acción desde el primer día en el cargo, el pasado 20 de enero, con varias órdenes ejecutivas y anunciando una propuesta de reforma migratoria.

La organización Kids in Need of Defense (KIND) señaló este jueves tras el anuncio de los abogados que, mientras continúa la búsqueda de los padres, los 322 padres deportados deben ser regresados a los Estados Unidos para encontrarse con sus hijos.

“Continuaremos presionando a la Administración Biden para que mantengan su promesa y asegurar que todas las familias afectados por esta horrible política de ‘cero tolerancia’ puedan estar juntas nuevamente”, indicó.

