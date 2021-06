Belinda deja en ‘evidencia’ cómo se lleva su papá con Christian Nodal

El pleno Día del Padre, la mexicana compartió cómo trata a Christian Nodal su suegro

¿Incomodidad? Las caras del novio de Belinda no dejan lugar a dudas Durante una semana muy ajetreada para Belinda y su pareja en que ‘reinaron’ entre los chismes por su supuesto embarazo, que ya fue desmentido, y en medio de que la mexicana posara en lencería, ahora el festejo del Día del Padre trajo consigo una nueva ‘evidencia’ sobre el papá de la cantante, suegro de Christian Nodal. Y es que resulta que la mexicana intérprete de ‘Luz sin gravedad’, no deja de presumir el amor que le tiene a su próximo esposo, quien convive en todo momento con la familia de Belinda, por lo que ella no perdió la oportunidad de grabar cómo trata su suegro a Christian Nodal. Belinda y Christian Nodal presumen otro video Justo cuando Belinda desmentía los rumores de embarazo desatados hace una semana apareciendo supuestamente luciendo avanzado estado de gestación en la fiesta de la hermana de Christian Nodal y después de estar en boca de todos por la ofensa de Lupillo Rivera a una supuesta ‘provocación’ de su pareja, se filtra video de cómo trata su suegro al cantante de ‘Los besos que te di’. Y es que Belinda es una mujer ‘muy de casa y familia’ por lo que no es extraño verla siempre rodeada de sus papás y su hermano ‘Nachito’; ahora festejó el Día del Padre junto al patriarca de la familia pero en el video que subió en sus historias de Instagram, que posiblemente sea antiguo, se evidencia cómo se lleva Christian Nodal con su suegro.

El video de Christian Nodal con su suegro “No sé que haría sin ti papi, eres lo más hermoso de la vida”, fueron las palabras que Belinda dedicó a su papá Nacho en una historia de Instagram donde además aparece Christian Nodal ¿incómodo? con su suegro, vistiendo playeras iguales con el Grinch como figura central y la leyenda ‘Papá Nacho Grinch’, video posiblemente grabado desde Navidad. El papá de Belinda canta y baila mientras abraza a su yerno Christian Nodal quien en todo momento sonríe por las ocurrencias de su suegro moviendo el hombro imitándolo y la rubia pregunta entre risas: “Qué haces papá?”, video reposteado por la cuenta de Instagram de ‘Chicapicosa’ donde aparecieron los comentarios.

No bajan de ‘mantenido’ al suegro de Christian Nodal Los comentarios para el papá de Belinda, suegro de Christian Nodal fueron en tenor de que la familia de la mexicana está feliz del ‘dinero’ que le van a ‘quitar’ al próximo esposo, pues es sabido por muchos que la carrera de la rubia está detenida en la música por supuesto problemas económicos y además diversas acusaciones de que no paga a sus empleados y supuestos ‘fraudes’ cometidos. “Eso es ser chupa hue…”, “Viejo ridículo”, “Que Chaparro Nodal está más alto el suegro”, “Obvio él va a mantener el resto de su vida”, “Y pensar que ya está hasta comprometido el Nodal y parece un mocoso todavía”, “Ese adolescente de 22 años qué siente”, “El taponcito de alberca”, criticó la gente al ver el video.

El suegro de Christian Nodal feliz con el novio de Belinda Contrario a lo que pudieran pensar, el papá de Belinda trata muy bien a Christian Nodal y está fascinado con el cantante de 22 años, quien es más joven 9 años que su prometida, por lo que la edad sería un factor determinante para la relación, que está por cumplir 10 meses de noviazgo, cuando se conocieron en el programa ‘La Voz’. Por su parte, Belinda también posteó una foto de cuando su padre le está dando un beso y ella escribió: “Feliz Día al mejor papá del mundo”, luego de que en días pasados estuviera también acompañando a su prometido en la serie de conciertos que realizó en México, ‘robándose’ el show tras bambalinas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHRISTIAN NODAL CON SU SUEGRO

¿Nodal desesperado por ser papá? En una semana bastante ajetreada de rumores para Belinda por supuesto embarazo y Christian Nodal por su presunta paternidad, ahora, el cantante ‘reapareció’ en Monterrey, México para dar un concierto y antes realizó una conferencia de prensa en donde ya no pudo ocultar información sobre el supuesto bebé que ‘vendría en camino’. Afrontando a los medios de comunicación, el intérprete de ‘Los besos que te di’ ya no pudo ocultar su felicidad por su próxima boda, pero también porque ‘pronto será papá’ y antes de eso fue cuestionado sobre si ya tiene fecha para que su mujer Belinda se convierta en su esposa.

El compromiso lo venía planeando desde Navidad “El compromiso ¿cómo fue? Bueno yo ya estaba desesperado porque había tenido como cinco oportunidades, para empezar a los dos meses de andar de novio, llegué a la casa y dije ‘yo me quiero casar con Belis’, le solté la información a mi familia y ellos me apoyaron, ya para Navidad y Año Nuevo ya tenía preparado algo bonito pero se enfermó mi mamá de COVID y esa idea se murió..”, comenzó contando el mexicano. Para sus planes de la entrega del anillo en España contó: “Yo estaba esperando que pasara algo bonito, ella terminó de grabar su serie y ahí dije ‘es algo que no se va a esperar y le festejé que habría acabado de grabar su serie y después pasó algo super romántico y fue un momento inolvidable, fue algo muy bonito, tengo le video pero nunca va a salir a la luz porque ‘te quieres casar conmigo?’ lo digo llorando…”, bromeó emocionado Christian Nodal.

El tatuaje de Lupillo Rivera Cuestionado sobre la fecha de la boda, Christian Nodal comentó que por el momento ni él ni Belinda saben: “La fecha no sé, ella tiene que seguir grabando su serie, yo tengo que seguir sacando música, ella también está grabando música y es algo que hasta los dos nos demos este tiempo para disfrutarnos porque no se vale que uno esté hasta allá y otro en otra parte del mundo, que no podamos disfrutar, tenemos que empatar la agenda”, expresó. Pero no fue lo único que el cantante dijo, pues también habló sobre el tatuaje de Lupillo Rivera y las burlas que ha dado sobre cómo intentó ‘borrarse’ a Belinda: “Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor sea feliz”, aseguró.

“Voy a ser papá”, admite Christian Nodal Ante la ola de rumores del embarazo de Belinda por los videos de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal donde la mexicana levantó sospechas con su actitud, el cantante de música regional por fin admitió que sí se convertirá en papá muy pronto: “Voy a ser papá muy pronto pero con mi nuevo disco, no lo tengo bien planteado como va a ser que pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero hasta la fecha no se ha hablado y mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, primero la boda y después de estar casados disfrutemos tantito, y luego ya el bebé, pasito a pasito pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios cuando se dé”, aseguró.

El cantante quiere tener cinco hijos con Belinda El cantante en conferencia de prensa comentó cuántos bebés le gustaría tener con Belinda al desmentir el embarazo por el momento: “Yo desde cuando quiero ser papá… me gustaría tener cuatro o cinco hijos”, finalizó entre risas el novio de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’. Los comentarios de la gente sobre la noticia no se hicieron esperar: “Eso ya lo había dicho que quería 5 hijos”, “No se pero Christian se me hace muy inmaduro… Y pues me cae bien y también la Beli… Y no quiero ser mala onda pero yo no pienso que vayan a durar. La diferencia de edad sí tiene mucho que ver en una relación que sean mente él siendo tan chico 21 años es muy joven”, “Y después con el tiempo se van a separar y nunca se van a casar…., espero y no pero probablemente”. AQUÍ EL VIDEO DE LA DECLARACIÓN DE CHRISTIAN NODAL SOBRE EL PRESUNTO EMBARAZO DE BELINDA