Los pagos mensuales comenzarán a llegar el próximo 15 de julio , así que los no declarantes tienen cerca de un mes para registrarse y poder así recibir la ayuda que puede ser de hasta $300 dólares mensuales por hijo. Pero eso no será todo, porque esta herramienta tendrá otra ventaja.

La nueva herramienta en línea servirá para el registro de los no contribuyentes y está “diseñada para ayudar a las familias elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos a registrarse para los pagos mensuales del crédito tributario por adelantado por hijos”, informaron el Departamento del Tesoro y el IRS.

¿Dónde encuentro la herramienta?

No tendrá que ir lejos. La herramienta, solo dispuesta para “personas que no presentaron una declaración de impuestos para 2019 o 2020 y que no utilizaron la herramienta de no contribuyentes del IRS el año pasado para registrarse para los pagos de impacto económico” se encuentra disponible únicamente en IRS.gov.

“Hemos estado trabajando duro para comenzar a entregar el Crédito Tributario Anticipado por Hijos mensual a millones de familias con niños en julio” dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Esta nueva herramienta ayudará a más personas a obtener acceso fácilmente a este importante crédito, así como también ayudará a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos a obtener un Pago de Impacto Económico”.