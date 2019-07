Mal olor vaginal: Remedio natural para controlarlo y eliminarlo

Página

La vagina de una mujer tiene un olor particular, sin embargo, el hecho de que casi no se hable o mencione no significa que esté olor no exista. Lo que no es normal es que exista un olor desagradable en esa zona, pues de ser así puede ser señal de que algo no anda bien. En este artículo hablaremos del mal olor vaginal y te daremos un remedio natural para controlarlo y eliminarlo.

Las más comunes por las que una vagina puede tener mal olor son las siguientes:

Infecciones vaginales:

Existe varios tipos de infecciones vaginales las cuales varían de acuerdo a la bacteria y modo de contagio. La vaginosis bacteriana es causada por bacterias como la Gardenella Vaginalis, la cual es responsable de un olor similar al pescado y que produce en el área vaginal ardor, irritación y al tener sexo, genera un flujo gris. Esta infección se adquiere por contacto sexual y se requiere de un tratamiento con antibióticos.

Otra infección es la Tricomoniasis causada por el protozoario Trichomonas Vaginalis. Esta infección también se adquiere por tener relaciones sexuales. Otras infecciones pueden ser causadas por hongos como la candidiasis y el monoiliasis, que provocan la clamidia y la gonorrea. Estás dos últimas infecciones no generan propiamente mal olor pero deben tratarse.