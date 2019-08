Página

Pussypedia es una enciclopedia digital gratuita con la que se pretende brindar basta información de calidad sobre el cuerpo femenino.

La necesidad surge por la falta de información de genitales femeninos (sin contar su función reproductiva) debido a que ha sido menos estudiados que genitales los masculinos.

La campaña en Kickstarter para recaudar fondos para crear la enciclopedia digital, recaudó cerca de 22.000 dólares: el triple de lo esperado.

Si algo sabemos de la vagina es que es amiga, pero ¿qué tanto sabes realmente de ella? Si bien sabemos que el aparato reproductor femenino es más delicado que el masculino, entonces deberíamos estar más informados sobre los “gustos” y “disgustos” de la misma. Creada por una ilustradora mexicana y una periodista estadounidense La Enciclopedia de la Vulva o Pussypedia nos puede ilustrar más acerca del tema.

La inspiración para crear este sitio web fue debido a que hace unos años atrás la periodista estadounidense Zoe Mendelson se preguntaba si las mujeres eyaculaban, sin embargo, no pudo encontrar información fiable y la médica no la entendía, lo que llevó a la chica a dos conclusiones: “Pensé que era un verdadero problema que toda la información a la que podía acceder o bien eran sandeces o no era aceptable para mí”. Y la segunda: “Que no sabía nada sobre mi propio cuerpo”.

Un poco después de los dos años, Zoe y la ilustradora mexicana, María Conejo, acaban de estrenar el proyecto: la Pussypedia. Una enciclopedia digital gratuita con la que se pretende brindar basta información de calidad sobre el cuerpo femenino. Encontrarás desde temas más simples, como la forma adecuada del lavado de la vulva; hasta otros más complejos como la relación pesticida y la fertilidad; sin que haga falta las fuentes de información para la elaboración de los artículos.

La periodista también menciona: “Si buscas pene en cualquier libro médico o de salud, vas a ver muchísimas entradas. De vagina, menos”. Zoe y María, argumentan que esto se debe a que los genitales femeninos (sin contar su función reproductiva) han sido menos estudiados que los masculinos. “No pude ni contestar mi pregunta original”, comenta Mendelson. “Falta muchísima información que aún no se sabe o sobre la que, simplemente, todavía no se ha puesto de acuerdo la comunidad científica. Por ejemplo, de qué tipo de tejido está hecho la mayoría del cuerpo del clítoris”.