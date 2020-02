Patricia Arango usó WhatsApp para establecer su propio negocio gastronómico virtual en los Estados Unidos.

Luego de cuatro meses, el negocio virtual acumulaba más de 90 clientes con tan sólo hacer un clic.

El emprendimiento de la madre hispana es una muestra del extraordinario trabajo que impulsan los latinos en los Estados Unidos.

Una madre hispana no se quedó atrás en el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías de comunicación y sacó el máximo provecho para establecer un negocio virtual exitoso y altamente rentable a través de la aplicación WhatsApp, en los Estados Unidos.

Y es que la mayoría de los emprendedores latinos que llegan a los Estados Unidos afloran su creatividad para encontrar la estabilidad económica, luego de una ardua carrera migratoria.

Unos establecen empresas de construcción y servicios, pero otros toman el riesgo y deciden incursionar en el mundo de la gastronomía, como una de las actividades económicas con mayor demanda en el país de las oportunidades.

Foto/Captura Mundo Hispánico

La protagonista de esta historia tiene nombre y apellido; Patricia Arango, reconocida como la madre hispana que empezó a ofrecer sus ricas comidas usando la aplicación WhatsApp en tu teléfono móvil, una estrategia con la condujo al éxito económico.

Para Mundo Dinero, la madre hispana, Patricia Arango, recuerda que ya era el momento de dejar atrás largas horas de trabajo por 15 años con el objetivo de emprender un nuevo proyecto, además de prospero, independiente.

Aunque sólo tenía una simple cocina y el aprendizaje culinario heredado por su progenitora, la madre hispana tomó el timón del barco para establecer su propio negocio virtual llamado “Paty´s Food Cartering”.

Y es que con tan solo pulsar una tecla ya sus clientes conocían el menú del día.

Al respecto, comenta, muy orgullosa, que empezó a ofrecer su rica comida por medio de WhatsApp, una herramienta que la ayudó a expandir su servicio gastronómico con rapidez, algo que ella y su familia no se lo esperaban.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“El negocio virtual tuvo un arranque verdaderamente exitoso en unos cuatro meses, de 20 comensales pasamos a tener más de 90 clientes fijo”, comentó la dueña de “Paty´s Food Cartering”.

La madre hispana resaltó que al principio sólo cocinaba los viernes, enviándole mensajes instantáneos a su red de amigos para informarle sobre el menú, así fue como empezó a ganar popularidad ganándose el respecto de los latinos y americanos.

Su familia es el gran apoyo

El negocio virtual “Paty´s Food Cartering” no sólo lo maneja la madre hispana, Patricia Arango, sino también trabajan, junto a ella, sus hijos y su amado esposo, quienes aportan su granito de arena para el avance del proyecto gastronómico.

Comentó que cada uno cumple con una tarea especifica en el negocio virtual, por ejemplo, su esposo se encarga de la parte contable, mientras que sus hijos transportan las comidas solicitadas por los clientes y para los eventos sociales.

Nuevos retos por delante

Luego del éxito que ha tenido el negocio virtual, la madre hispana sueña en grande.

Entre los nuevos retos que proyecta impulsar Patricia Arango es, sin duda, comprar una casa para su familia y construir una cocina industrial para seguir fortaleciendo el negocio virtual, gracias a las ganancias que genera “Paty´s Food Cartering”.

De esta manera, Arango, tuvo el poder de darle un giro a la economía en los Estados Unidos, esto es una señal que tú también lo puedes hacer.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Latinos: el mayor grupo de emprendedores

El proyecto de Patricia Arango, en los Estados es una muestra de que la comunidad latina es el mayor grupo de hombres y mujeres que realiza un emprendimiento.

Esta tendencia ha crecido 46 por ciento en los últimos años, según estudios divulgados por Federación Nacional de Minoristas, el Pew Research Center o el ThinkNow Research.

Esta realidad asoma un panorama bastante alentador para la comunidad hispana, considerada hoy en día como el motor económico del país estadounidense.

