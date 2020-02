Llegó a ganar 5 dólares la hora en una cafetería propiedad de unos cubanos.

Un amigo la invitó a trabajar en una empresa de cuidados higiénicos para mascotas, donde aprendió todo lo relacionado a esta labor.

Después de dos años, consolidó su empresa llamada Cecy´s Paradise, una peluquería canina que le ha dado las mejores experiencias.

La uruguaya Cecilia Valera llegó a los Estados Unidos con tan sólo 500 dólares en el bolsillo y cuenta cómo logró establecer su propia empresa dedicada al servicio de baño y estética para mascotas, un emprendimiento que le puso toda la pasión del mundo.

Cuando tomó la dura decisión de emigrar a la tierra de las oportunidades en 1998, siempre supo cuál era su objetivo y que esa meta la alcanzaría a base de tesón y sacrificio, valores que la ayudaron a nunca decaer cuando los intentos eran fallidos.

Foto/Captura Mundo Panifico

La aguerrida Cecilia Velera recuerda que los 500 dólares que reunió para su travesía migratoria se pagó la renta del apartamento en Miami, ni para comer tenían, mientras que con la poca ropa que poseían la usaban para improvisar una suave y cómoda cama, donde soñaba como conquistar los Estados Unidos.

“Mi hija y yo pasamos por tantas penurias, pero gracias a Dios el camino se estaba despejando poco a poco, contando con el apoyo de mucha gente que se cruzaron en el camino, brindándome esa mano amiga”, expresó Cecilia Velera.

Trabajaba fuerte para sostener la meta y tener su empresa

Para lograr sostener la meta que se había planteado en un principio, la uruguaya Cecilia Valera desempeñó varios trabajos en los Estados Unidos, antes de convertirse en la empresaria latina de Cecy´s Paradise.

La hispana Cecilia Valera no tenía miedo en desarrollar cualquier tipo de trabajo, reconociendo que la jornada era dura, pero valía la pena seguir.

“Trabajé en una cafetería, propiedad de unos cubanos, donde ganaba 5 dólares la hora y al terminar allí, confeccionaba uniformes para enfermeras, obteniendo 25 centavos por cada pieza”, contó Cecilia Valera, para Mundo Dinero.

Otra oferta de empleo tocó su puerta, gracias a la ayuda de una persona que la introdujo al negocio para el cuidado de mascotas, de esta manera comenzó su carrera en este tipo emprendimiento.

Cecilia Valera expresó que la dueña de la empresa vio mucho potencial en ella, por lo tanto, le enseñó todo lo relacionado al cuidado de las mascotas.

Luego de varios años, la uruguaya se arriesgó para iniciar su propio negocio de la mejor manera y original posible bajo el lema “hagámoslo”.

Convirtió su tronca en un servicio móvil

Ante la falta de un lugar para ofrecer el servicio de baño y estética para mascotas, Cecilia Valera y sus compinches transformaron su camioneta Ford 350 en una unidad móvil, donde ofrecía el trabajo a domicilio teniendo el éxito esperado.

“A la camioneta le incorporé una bañera, una mesa y un generador para bañar a las mascotas, sin duda, fue una experiencia verdaderamente única”, expresó la uruguaya.

Después de esta experiencia, la empresaria latina reunió el dinero suficiente y con el apoyo de aquel amigo, quien se convirtió en su esposo, y una amiga, le dieron vida a Cecy´s Paradise, un emprendimiento que se transformó en el verdadero sueño americano.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Hoy en día, Cecy´s Paradise ofrece el servicio de baño, higiene y corte de cabello a las mascotas de Georgia, una labor que sigue ejerciendo como el primer día.

“No tengan miedo y que más allá de las injusticias y si se cierran 20 puertas, sigan adelante y buscar la persona correcta para e camino al éxito”, concluyó la empresaria latina.

Está es la historia de Cecilia Valera, una mujer luchadora que salió adelante por el futuro de hija.

