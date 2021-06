“Ha sido muy difícil para mí y para mis padres saber que Dulce no aparece”, manifestó Noema Pérez a ABC News. “Nadie sabe dónde está”, agregó la progenitora a la referida cadena televisiva.

En una entrevista con ABC News publicada el lunes, Noema Alavez Pérez, la joven madre de Dulce María Alavez, expresó que lamentaba no haberla cuidado y lograr evitar que alguien la raptara.

Aún sin pistas certeras que permitan armar el rompecabezas del caso. La madre de Dulce María Alavez, la pequeña hispana desaparecida en un parque en 2019, dijo lamentar no haberla cuidado lo suficiente.

La madre de Dulce María Alavez lamenta no haberla cuidado

“Ella era una niña dulce, linda, cariñosa. Le gusta pretender que siempre fue una princesa. Le gusta estar cerca de los niños más pequeños. A ella siempre le gusta dar abrazos y besos”, comentó Noema Pérez.

A su vez, la madre de Dulce María Alavez agregó que no hay un día en que no piense en su hija y, con lágrimas en los ojos y dirigiéndose a la pequeña, exclamó: “Le diría que lamento no haberla cuidado”.