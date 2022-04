La hija de Pepe Aguilar comenzó: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen…”, pronunció.

¿La regañaron sus papás ? Para Ángela Aguilar, la imagen de su familia es intachable y ella no quisiera faltar a ese respeto que todo mundo tiene por la dinastía Aguilar: “Mis papás siempre me enseñaron a estar con la imagen limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música que eso es lo que yo soy… me duele haber afectado mi imagen de esta forma, me duele haber sido víctima de esa traición que a mi me parte el alma”. “Muchos pueden argumentar que ‘ah, fue una foto nada más’, sí fue una foto nada más pero esto va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mis derechos y mi derecho de yo poder escoger qué anuncio y que no anuncio, qué digo, qué no digo, qué saco, qué no saco porque yo creo que ya me merezco tener esa opción, me merezco tener el decidir si voy a sacar una relación o no voy a sacar una foto”, expresó Ángela Aguilar. Archivado como: Madre Ángela Aguilar reaparece

Siente que le han robado su voz La joven alzó su voz, misma que siente que se la han robado, para comunicar algo que ella hubiera preferido mantener en privado, pese a que en la era de las redes sociales, todo lo que se publica, puede causar la invasión a la privacidad: “Tengo una muñeca que dice ‘que nunca apaguen tu voz’, ¿cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío…? me siento sumamente triste”, afirmó. Y manifestó su confusión ante la situación porque por el momento no sabe cómo actuar al respecto: “Me siento perdida, no sé que voy a hacer pero sí sé que voy a regresar al origen, y voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable, y esto me duele mucho”, aseguró. Archivado como: Madre Ángela Aguilar reaparece