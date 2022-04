“Pepe está de acuerdo”, asegura el supuesto novio

Muchos dicen que el supuesto novio busca ‘fama’ de la relación

“A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida”, dijo ROMPE EL SILENCIO: Supuesto novio de Ángela Aguilar habla tras la polémica. A través de un polémico video grabado desde la calle, el compositor con audífonos en el cuello comienza incluso mostrando su ‘enojo’ por qué había mucha gente conectada, ¿Qué le molestó al supuesto novio de Ángela Aguilar? “Cuando subo canciones no se conecta nadie… y no más hay chisme… es un mundo de gente la que se conecta”, arrancó diciendo. En el video transmitido en vivo en Instagram, René Humberto Lau Ibarra, como se llama realmente ‘Gussy Lau’ contó ‘todo’ sobre su relación con Ángela Aguilar. “Todo se está manejando privado” “Yo no iba a aclarar nada”, dijo el compositor mexicano, qué invitó a la conocida “Chamonic3”, quién comparte ‘chismes’ y noticias de los personajes hispanos más famosas. “Esta circulando una foto de Ángela y mía.. yo la subí a mis closefriends”, le dijo a la mujer en el directo. Cabe señalar que la opción ‘closefriends’ de Instagram le permite al dueño de la cuenta compartir ‘stories’ con un grupo selecto de personas. “Andamos juntos, tenemos saliendo… un par de semanas… eso no era problema todo se está manejando privado…”, declaró.

“Pepe me llamó para la hacienda” “Andamos juntos desde marzo… cuando Pepe me llamó para la hacienda para hacer canciones”, dijo el compositor de 33 años de edad. Gussy Lau aseguró que empezaron “a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ángela ya conoce a mis papás, ya todos se conocen”. “Son screenshots de un video que tenía. Todo era privado hasta que un ‘amigo mío’ le tomó la foto, no es nada malo pero se siente la traición de la confianza”, agregó, señalando que se trataba de una situación machista por cómo reacción la gente con la noticia.

¿No le importa llevarle 15 años a Ángela Aguilar? Rompe el silencio “No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando. No lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, declaró el compositor de acuerdo con Agencia Reforma. Sobre la diferencia de edad, el compositor rompió el silencio. “Le llevó 15 y es como ‘uyy le lleva 15 años’. Mi papá a mi mamá le lleva doce. Conozco gente que se lleva más, se lleva menos. A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida, qué delito, perdónenme, les pido una disculpa”.

“A mi no me importa lo que digan de mí” “Pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero? Es ilógico”, dijo el compositor en el video. “A mi no me importa lo que digan de mí, pero están inventando ‘cantidad’ de estupideces que no son ciertas”, agregó. Ángela Aguilar reaccionó ante las fotos en donde aparece con Gussy Lau, su supuesto novio, 15 años mayor que ella. Tras la publicación y la respuesta del compositor ante la filtración de fotos, quien confirmó que lleva algunas semanas saliendo con ella, la hija de Pepe Aguilar mandó un mensaje a través de sus redes sociales.

“Estoy triste, defraudada. Me duele el alma”, dice Ángela Lo anterior, asegurando que se siente violentada y defraudada, ya que fue una persona cercana quien compartió las fotos sin su consentimiento. “Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran”. “Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé”, dijo la joven cantante mexicana.

Ángela confiesa las consecuencias del escándalo y como le afectó “Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, explicó. La más pequeña de la dinastía Aguilar aseguró que la filtración de las fotos la está afectando profesional, económica, amorosa y sobre todo con su familia, apuntó según Agencia Reforma. La cantante expresó estar muy afectada por haber manchado su imagen. “Va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger que anuncio, que no anuncio, porque yo creo que ya me merezco esa opción”, declaró. Archivado como: Gussy Lau Novio

“Tengo que tomarme un tiempo” “Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”. La intérprete de “Dime Cómo Quieres” confesó que está muy vulnerable y que junto con su familia empezará a tomar decisiones al respecto. “Sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso, lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver como voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco”. Archivado como: Gussy Lau Novio

“No voy a estar contestando preguntas” Por último agradeció a sus seres queridos y amistades que la han apoyado en este momento, además agregó que no hablará más al respecto. “No voy a estar contestando preguntas al respecto, me voy a enfocar en lo que siempre me he enfocado, en lo que ha sido mi vida por los últimos quince años que ha sido mi voz, mi trabajo y mi música, y con mi música hablo, tengo que enfocarme porque nos quedan muchas cosas que hacer este año”, concluyó. Según René Humberto Lau, su nombre real, dijo que había subido un video en Instagram en la sección “Amigos cercanos” con la cantante de “Dime cómo Quieres”, pero al parecer alguien le tomó captura de pantalla a ese clip y dio las fotos a algunos medios. Archivado como: Gussy Lau Novio Ángela Aguilar

¿La familia de Ángela Aguilar está de acuerdo? La parejita formalizó en febrero, según él, y hasta aclaró que lleva una buena relación con los padres de Ángela, sobre todo con Pepe Aguilar. “Pepe está de acuerdo, Aneliz (madre de la joven) también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen. “A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con Ángela Aguilar no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, indicó Gussy. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.