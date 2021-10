“La experiencia que tuve con la producción del Güero Castro fue maravillosa, me trataron increíble y la pasamos muy bien. Realmente se formó un equipo de trabajo que era una familia, porque fueron muchos meses de estar trabajando juntos. Es un elenco de primer nivel, no sabía qué esperar con tanta celebridad”.

“Mary me fascina es muy divertida, me rio enormemente con ella y disfruté el crear este personaje. Creo que es un personaje que me sacó de mi zona confort, de los personajes que venía haciendo, no iguales, pero si tenían cierta temática bastante parecida y esto me sacó de ese rol que venía teniendo de hace varios años”.

“Ana me dijo ‘aprovecha y gana todo lo que puedas ahorita después ya te cansas un poco y a uno no tiene tanta energía’ le dije que es precisamente lo que voy a hacer. Por otro lado en la parte actoral me ayudó muchísimo, el trabajar con gente de tanta experiencia”.

“Pero si te puedo decir que Livia es una gran compañera, me encantó trabajar con ella y me encantaría volver hacerlo y por otro lado el tener un elenco multicultural ayuda y creo que todo es ganancia. Si tienen el talento yo no veo que esté mal que haya venezolanos, cubanos y argentinos. Al final de cuentas los que suman son los actores y el talento que se tiene, no tanto la nacionalidad”. Archivado como: Macarena Miguel La Desalmada

“Yo opino exactamente como el Güero, al final son mis compañeros de trabajo, hoy la vida personal tanto de ellos como la nuestra, se tiene que hacer una división y una parte es la vida personal y la otra es la profesional. Yo respeto mucho, la verdad no sé muy bien de chismes porque no soy de estar leyendo este tipo de cosas”.

“A mí no me tocó grabar arriba de ningún caballo, pero si fue peligroso, Lalo de hecho alguna vez se calló del caballo y si se lastimó la rodilla, afortunadamente todo bien. Pero al estar grabando en medio de la naturaleza con caballos y animales que están medio domesticados, pero son animales, esa fue una de las cosas que fue complicada”.

¿Crees que en tu destino ya estaba la actuación?

“Definitivamente, creo que me estaba engañando a mí misma y alguien me puso en el camino del casting de Violeta, que fue lo que realmente me regresó a la actuación. Yo había decidido no ser actriz, no me gustaba serlo, son cosas que decimos de adolescente sin pensar en lo que un quiere, nos dejamos llevar por circunstancias que al final nos cae un veinte gigante cuando estuve en Buenos Aires trabajando”.

“Si había escogido una carrera complicada como lo era la arquitectura, estuve tres meses intentando compaginar un poco las dos, evidentemente no pude porque la Arquitectura demanda muchísimo al igual que la actuación. Lo que hice fue darme de baja de Arquitectura con todo el dolor y me metí a estudiar Ingeniería Industrial en línea, que fue lo que me permitió seguir con mi carrera como actriz”. Archivado como: Macarena Miguel La Desalmada