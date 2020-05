Tras el video de Juan Gabriel ‘vivo’, Lyn May hace inesperada revelación

Asegura que “El Divo de Juárez” la usó para aparentar ser heterosexual

Además, el periodista Jorge Carbajal dijo que pudieron haber tenido una hija

Luego de que apareciera un video de Juan Gabriel ‘vivo’ en el Día de las Madres, siguen presentándose otras confesiones, y ahora fue el caso de la vedette y actriz Lyn May, quien hace inesperada revelación sobre “El Divo de Juárez”. Además, el periodista Jorge Carbajal dijo que pudieron haber tenido una hija.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Venga la Alegría, se presenta una entrevista que le realizaron a Lyn May, que hasta el momento está cerca de llegar a las 9 mil reproducciones y lleva por título “Lyn May afirma que Juan Gabriel la usó”.

“Para presentarme a los de los discos (sic), a los de las compañías grabadoras de discos, me presentaba como su novia porque no podía decir que él era gay y salíamos por los restaurantes y a todos lados cuando él todavía no era conocido”, expresó la vedette y actriz sobre “El Divo de Juárez”.

Lyn May continúa con su confesión: “Juan Gabriel era de que estaba con una persona, lo ayudaba esa persona, y ya cuando estaba con otra, como por mí, que conoció a muchas compañeras, yo le presenté a Margo Su, que era la dueña del (teatro) Blanquita en esa época.

También, afirmó que Juan Gabriel le sacó provecho a las relaciones públicas que la fama le habían dado a ella: “Cuando él me fue a buscar, no era nadie, dormía en la calle, andaba con una libreta enseñando sus canciones y me dijo: ‘te envidio’ y yo le dije; ‘¿por qué?’, ‘porque tú puedes hacer lo que quieras en la pista y yo no’, y pues ahí nos hicimos amigos”.

Lyn May, quien nació el 12 de diciembre de 1952 en Acapulco, Guerrero, en México, confesó que le abrió las puertas de su casa a Juan Gabriel e incluso asegura que su belleza lo llegó a poner nervioso:

“Cuando yo me vestía, él me agarraba las piernas, pero yo creo que él lo hacía como que le gustaban mis piernas porque él quería tener las piernas así, pero decía que si se le llegaba a alborotar el ‘pajarito’ cuando me agarraba, oye, pues vivía conmigo, me agarraba y se acostaba conmigo, pues era lógico, ¿no?”.

Usuarios de la cuenta oficial de Instagram del programa Venga la Alegría no dejaron escapar la oportunidad para dar su punto de vista después de que Lyn May hiciera esta inesperada revelación:

“Esa señora… ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención. Que mala onda que lo saque a relucir hasta ahorita”, “Que feo que hablen de eso cuando el señor Aguilera (Juan Gabriel) ya no está”, “Si le creo, esta señora fue súper famosa en su tiempo”, “Esa señora puro chisme, ¿por qué no lo dijo antes de que Juanga muriera?”.

Por último, una persona se expresó así: “No creo, neta que ni respetan a los que ya no están y no pueden defenderse. Esa mujer en su tiempo fue bonita, o eso creo, como para que se desfigurara así tan horrible, pero en fin, todo sea por ganar fama. Antes no dice que la obligaba a tener relaciones con él”.