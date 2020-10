Lupita D’Alessio reaparece diciendo “gracias a Dios no tengo COVID-19, estoy sana”

“Reconozco también que fue una irresponsabilidad mía haber salido a cenar”

La cantante grabó un inesperado video

Lupita D’Alessio reaparece diciendo “gracias a Dios no tengo COVID-19, estoy sana”. El domingo la leona dormida subió un video a su Instagram donde dice no estar contagiada de COVID-19 por su nuera.

En el video de poco más de un minuto de duración la cantante Lupita D’Alessio, comienza saludando a sus seguidores, y posteriormente dice: “Sólo para comentarles que estoy bien”.

“Gracias a Dios no tengo Covid, estoy sana”, dijo la cantante aclarando los diferentes rumores que iniciaron la semana pasada sobre un supuesto contagio de coronavirus. PARA VER EL VIDEO DE CLIC AQUÍ.

Lupita D’Alessio, también se disculpó diciendo: “Reconozco que fue una irresponsabilidad mía haber salido a cenar, ya no soy una niña, yo también soy responsable de mis propios actos”, agregó la famosa cantante.

Además, dijo que: “Solamente salí para saludarlos y desearles un excelente inicio de semana”, después de haber estado inactiva en redes sociales y provocar una serie de rumores entorno a un supuesto contagio de COVID-19 por parte de su nuera y su hijo Ernesto D’Alessio.

En días pasados la nuera de la leona dormida, Lupita D’Alessio, Charito Ruiz, fue atacada en redes sociales por supuestamente contagiar de COVID-19 a la cantante en su casa en Tulum.

Las redes estallaron cuando comenzaron los rumores sobre el contagio de su nuera en una supuesta fiesta con amigos.

La cantante envió un mensaje a sus seguidores: “Claro que los extraño mucho, espero verlos pronto”. Sin embargo, por alguna razón que no reveló, dijo que: “no en este momento me estoy preparando en otras cosas”, a las cuales no se refirió en su video.

