Presunta víctima de Chente pide no rendirle honor al fallecido cantante.

Lupita Castro se muestra inconforme tras nombrar Vicente Fernández a una calle.

Diferentes plataformas se preparan para la bioserie del Charro de Huentitán.

Lupita Castro calle Vicente. Tras el fallecimiento del gran Vicente Fernández surgieron algunas controversias, pues comenzaron a revivir algunos de los amoríos que el cantante de regional mexicano vivió. Por otro lado también volvieron a alzar la voz algunas de las supuestas víctimas del Charro de Huentitán, pese a que fue uno de los más grandes exponentes de la música ranchera su carrera se vio manchada en diversas ocasiones por agresiones sexuales.

De acuerdo con el medio de Canal 44 se reseñó que antes de su deceso de Vicente Fernández, la cantante Lupita Castro decidió romper el silencio declarando que el Charro de Huentitán la había acosado y que también le había hecho algo ‘más grave’. El video se rescató a través de las redes sociales el pasado mes de diciembre.

Lupita castro pide no rendirle honor a Vicente Fernández

Según el medio citado, Lupita Castro declaró que ya había hablado del tema con anterioridad pero que fue el mismo Vicente Fernández quien uso sus influencias para que el material lograra salir censurado, desde entonces ella afirma que tiene las pruebas suficientes para demostrar que realmente las cosas pasaron tal como ella lo relató en diversas ocasiones.

“Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callando, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios y de la palabra”, según el portal citado fue lo que mencionó en ese entonces la cantante mexicana.